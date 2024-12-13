Walmart Marketplace Video Generator: Steigern Sie den Umsatz mit AI
Steigern Sie die Kundenbindung und den Umsatz mit marktplatzoptimierter AI-Produktvideogenerierung, unter Nutzung von Voiceover-Generierung.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die die "Kundenbindung" auf ihrer Produktdetailseite verbessern möchten. Verwenden Sie einen freundlichen "AI-Avatar", um die Produktvorteile zu erklären, kombiniert mit ansprechenden visuellen Elementen und einem professionellen, beruhigenden Audiostil, der die Leistungsfähigkeit einer "AI-gestützten Videogenerierungsplattform" demonstriert.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges visuell beeindruckendes "Rich Media"-Video, das für Marketingteams konzipiert ist, um neue Produkteinführungen auf "Social Media" zu bewerben. Der Stil sollte schnelllebig mit modernen Grafiken und einem eingängigen, trendigen Audiotrack sein. Verwenden Sie "Text-to-Video aus Skript", um nahtlos dynamische Szenen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges Markenvideo für Unternehmen, die sich auf "marktplatzoptimierte AI-Produktvideogenerierung" speziell für den "Walmart Marketplace" konzentrieren. Das Video sollte eine saubere visuelle Ästhetik aufweisen, die Markenkonsistenz durch "Branding-Kontrollen" beibehalten, begleitet von einem klaren, selbstbewussten Voiceover und minimaler, anspruchsvoller Hintergrundmusik.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Produzieren Sie wirkungsvolle Produktvideos.
Erstellen Sie schnell dynamische Produktvideos, um Ihre Walmart Marketplace-Listungen zu verbessern und mehr Käufer anzuziehen.
Steigern Sie die Produktwahrnehmung auf Social Media.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Kurzvideos für soziale Plattformen, um den Traffic und das Interesse an Ihren Walmart Marketplace-Produkten zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Produktlistungen auf dem Walmart Marketplace verbessern?
HeyGens AI-gestützte Videogenerierungsplattform ermöglicht es E-Commerce-Verkäufern, schnell überzeugende Produktvideos zu erstellen, die speziell für den Walmart Marketplace optimiert sind. Diese Rich Media können den Umsatz erheblich steigern und die Bestellkonversionen erhöhen, indem sie Kunden mit dynamischen visuellen Inhalten ansprechen.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung dynamischer Produktvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Videoproduktion zu vereinfachen, einschließlich Text-to-Video aus Skript und professioneller Voiceover-Generierung. Benutzer können auch AI-Avatare und automatische Untertitel verwenden, um ansprechende, dynamische Produktvideos für verschiedene Plattformen zu erstellen.
Kann ich die von HeyGen generierten Produktvideos an meine Marke anpassen?
Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere Elemente in Ihre Produktvideos zu integrieren. Sie können auch Szenen anpassen, die Medienbibliothek nutzen und das Seitenverhältnis anpassen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten.
Wie hilft HeyGen E-Commerce-Verkäufern, die Kundenbindung und den Umsatz zu verbessern?
HeyGen befähigt E-Commerce-Verkäufer, hochwertige, marktplatzoptimierte AI-Produktvideogenerierung zu erstellen, die das Publikum fesselt. Durch die Bereitstellung ansprechender Rich Media hilft HeyGen, die Kundenbindung zu verbessern, die Produktwahrnehmung zu erhöhen und letztendlich den Umsatz für Unternehmen zu steigern.