Walkthrough-Video-Generator: KI-Erklärvideos leicht gemacht

Erstellen Sie schnell KI-generierte Videodokumentationen und Kunden-Onboarding-Videos, indem Sie realistische Voiceover-Generierung nutzen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Produkt-Tour-Video für neue Software-Nutzer, das die wichtigsten Funktionen in einem klaren, modernen visuellen Stil und mit einer lebhaften, professionellen Stimme präsentiert, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird. Dieses Einführungsvideo sollte den anfänglichen Onboarding-Prozess vereinfachen und komplexe Funktionen leicht verständlich machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das ein neues Prozess-Update für interne Teams zeigt, mit einem freundlichen KI-Avatar, der sie durch die Schritte führt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und illustrativ sein, ergänzt durch eine klare, informative Stimme, die HeyGens KI-Avatare nutzt, um eine personalisierte und effektive KI-generierte Videodokumentation zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Kunden-Onboarding-Video für neue Nutzer einer mobilen App, das auf eine schnelle Feature-Adoption abzielt. Verwenden Sie einen lebendigen, benutzerfreundlichen visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und einer ermutigenden Stimme, die leicht mit HeyGens Vorlagen & Szenen zu erstellen ist, um die Erstellung zu vereinfachen und das gesamte Walkthrough-Video-Generator-Erlebnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges technisches Walkthrough-Video für ein globales Publikum, das fortgeschrittene Software-Funktionen mit einem Schwerpunkt auf Klarheit und Anweisung demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, unterstützt von einer anspruchsvollen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, um eine professionelle und konsistente Erzählung für komplexe Themen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Walkthrough-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Walkthrough-Videos mit KI, indem Sie Ihre Skripte und Ideen in professionelle Produkt-Touren und Dokumentationen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten Vorlage oder starten Sie von Grund auf mit Ihrem Skript. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Szenen sofort zu füllen.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Stimme hinzu
Verbessern Sie Ihr Walkthrough, indem Sie dynamische "KI-Avatare" integrieren, um Informationen zu präsentieren, und professionelle Voiceovers für eine klare Erzählung generieren.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihr Video
Stellen Sie die Zugänglichkeit und Klarheit für Ihr Publikum sicher, indem Sie präzise "Untertitel/Caption" zu Ihrem Video hinzufügen. Passen Sie das Timing und die visuellen Elemente an, um perfekt mit Ihrem Walkthrough-Fluss übereinzustimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihre gewünschte Ausgabeauflösung und "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" wählen. Teilen Sie Ihr fertiges Walkthrough-Video einfach auf Ihren bevorzugten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Produkt-Touren für soziale Medien

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Kurzform-Walkthroughs und Produkt-Tour-Videos, die für soziale Medienplattformen optimiert sind, um Aufmerksamkeit zu erregen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung hochwertiger Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Erklärvideos mit seiner generativen KI-Plattform. Nutzer können Text-zu-Video konvertieren, aus verschiedenen KI-Avataren wählen und natürlich klingende Voiceovers generieren, was die Erstellung professioneller Erklärvideos effizient macht.

Kann HeyGen bei den technischen Aspekten der Videobranding und Zugänglichkeit helfen?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen für Branding und Zugänglichkeit. Sie können Vorlagen mit Ihrem Logo und Farben anpassen, um eine konsistente Markenidentität zu gewährleisten, und automatisch genaue Untertitel/Caption generieren, um die Zugänglichkeit für Ihre Kunden-Onboarding-Videos zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Walkthrough-Video-Generator für Produkt-Touren?

HeyGen glänzt als Walkthrough-Video-Generator, indem es KI nutzt, um die Erstellung ansprechender Produkt-Tour-Videos zu vereinfachen. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Nutzern, Szenen, KI-Avatare und Skripte einfach zu kombinieren, um überzeugende visuelle Anleitungen zu erstellen.

Bietet HeyGen Flexibilität bei Videoausgabeformaten und Medienintegration?

HeyGen bietet flexible Medienintegration mit seiner umfangreichen Medienbibliothek und Unterstützung für verschiedene Stock-Assets. Die Plattform umfasst auch Größenanpassung des Seitenverhältnisses und diverse Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre KI-generierten Videos für jede Plattform oder jedes Gerät optimiert sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo