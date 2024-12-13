Freiwilliger Videomacher: Erzählen Sie die Geschichte Ihrer Sache

Inspirieren Sie zu Aktionen mit maßgeschneiderten Videos für Marketing und Fundraising, mühelos verbessert durch HeyGens AI-Avatare.

Erstellen Sie ein mitreißendes 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das neue Personen dazu inspiriert, ein freiwilliger Videomacher zu werden. Nutzen Sie eine energetische visuelle Ästhetik mit hellen Farbpaletten und mitreißender, motivierender Musik. Die Erzählung sollte die positiven Auswirkungen des Freiwilligendienstes hervorheben, wobei "Text-zu-Video aus Skript" verwendet wird, um schnell dynamische On-Screen-Texte und Voiceovers zu erzeugen, die die Botschaft verstärken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein herzliches 60-sekündiges Dankesvideo für Freiwillige, um unser engagiertes Team zu feiern. Verwenden Sie warme, einladende Bilder und sanfte Hintergrundmusik. Dieses Video sollte ihren kollektiven Einfluss zeigen und "Voiceover-Generierung" nutzen, um personalisierte Dankesbotschaften zu erstellen, die bei unseren bestehenden Freiwilligen tiefen Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Erklärvideo für Stakeholder und potenzielle Spender, das ein spezifisches Freiwilligenprojekt mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil und klarer, prägnanter Erzählung detailliert beschreibt. Die Verwendung von HeyGens "Vorlagen & Szenen" wird den Erstellungsprozess optimieren und ein poliertes Endprodukt sicherstellen, das die Ziele und Auswirkungen des Projekts effektiv kommuniziert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine authentische 50-sekündige visuelle Geschichte, die die persönliche Reise eines Freiwilligen zeigt, und richten Sie sich an die breite Öffentlichkeit und potenzielle Begünstigte. Verwenden Sie eine echte, interviewartige visuelle Ästhetik, ergänzt durch inspirierende, dezente Hintergrundmusik. Integrieren Sie unbedingt "Untertitel/Beschriftungen", um wichtige Zeugenzitate hervorzuheben und sicherzustellen, dass die Botschaft für alle Zuschauer zugänglich und wirkungsvoll ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Freiwillige Videomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Dankesvideos für Freiwillige und Rekrutierungsinhalte mit unserem intuitiven AI-Videoagenten und leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen.

1
Step 1
Erstellen aus Skript
Generieren Sie sofort Videoclips, indem Sie Ihren Text in unseren Editor einfügen und die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Vorlage auswählen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "vorgefertigten Vorlagen", um schnell eine professionelle Ästhetik zu etablieren und Ihr Freiwilligenvideo mit "Vorlagen & Szenen" zu strukturieren.
3
Step 3
Voiceovers generieren
Erhöhen Sie Ihre Erzählung mit benutzerdefiniertem Audio, indem Sie unsere "Voiceover-Generierung"-Funktion nutzen, um Ihrer Freiwilligengeschichte Klarheit und Nachdruck zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", dann "Exportieren und Teilen" Sie es in Ihrem gewünschten Format und Ihrer gewünschten Auflösung, um Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Freiwilligen-Wirkungsgeschichten präsentieren

.

Erstellen Sie mühelos fesselnde AI-Videos, um die unschätzbaren Beiträge von Freiwilligen zu feiern und zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell überzeugende Videos zu erstellen?

HeyGen bietet vorgefertigte Vorlagen und leistungsstarke Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, maßgeschneiderte Videos mit Ihrer einzigartigen visuellen Ästhetik effizient zu produzieren. Dies ermöglicht die kreative Entwicklung fesselnder visueller Geschichten.

Welche kreativen Videoformate kann ich mit den AI-Fähigkeiten von HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie Skripte in fesselnde, maßgeschneiderte Videos umwandeln, indem Sie AI-Avatare verwenden und professionelle Voiceovers generieren. Diese prompt-native Videoproduktion vereinfacht die Umsetzung Ihres Storyboard-Konzepts.

Wie unterstützt HeyGen ein konsistentes Branding in meinen Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre spezifischen Branding-Elemente wie Logos und Farben für eine konsistente visuelle Ästhetik zu integrieren. Sie können dann Ihr finales Video in verschiedenen Seitenverhältnissen einfach exportieren und teilen.

Kann HeyGen mir helfen, wirkungsvolle visuelle Geschichten für mein Publikum zu erzählen?

Ja, HeyGen befähigt Sie, kraftvolle visuelle Geschichten zu gestalten, indem es eine reichhaltige Mediathek und die Möglichkeit bietet, maßgeschneiderte Videos zu erstellen. Seine intuitiven Werkzeuge unterstützen die kreative Entwicklung und stellen sicher, dass Ihre Botschaft durch effektives Storytelling Anklang findet.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo