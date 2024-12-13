Freiwilligen-Onboarding-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Bieten Sie ein ansprechendes erstes Onboarding-Erlebnis für Freiwillige mit professionellen Videos, die realistische KI-Avatare enthalten, um zu fesseln und zu informieren.

418/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 60-sekündiges Erklärvideo wird für Freiwillige benötigt, das sich auf spezifische aufgabenbasierte Schulungen für eine bevorstehende Veranstaltung konzentriert. Dieses dynamische und lehrreiche Stück sollte anpassbare Videovorlagen mit animierten Elementen verwenden und Text-zu-Video aus dem Skript integrieren, um Klarheit zu gewährleisten und das Engagement zu erhalten, sodass komplexe Schritte leicht verständlich werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein inspirierendes, 30-sekündiges Storytelling-Video, das sich an bestehende Freiwillige und potenzielle Rekruten richtet und die Auswirkungen ihrer Arbeit innerhalb einer Sensibilisierungskampagne zeigt. Sein filmischer visueller Stil, kombiniert mit aufbauender Musik, wird die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzen und mehrsprachige Untertitel/Captions enthalten, um effektiv ein breiteres, vielfältiges Publikum zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie für alle Freiwilligen ein 40-sekündiges Video in professioneller Qualität, das wichtige Updates oder Best Practices teilt. Dieses prägnante und informative Erklärvideo muss durch anpassbare Vorlagen und Szenen konsistente Branding-Kontrollen beibehalten, während klare Untertitel/Captions die Zugänglichkeit und einfache Verständlichkeit auf allen Wiedergabeplattformen sicherstellen, insbesondere wenn es mit Größenanpassung im Seitenverhältnis und Exporten angepasst wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Freiwilligen-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Freiwilligen-Onboarding-Videos mit KI, um Ihr erstes Onboarding-Erlebnis zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Nutzung der Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion. Geben Sie einfach Ihre Onboarding-Nachricht ein, um sofort Videoszenen zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Nachricht zum Leben, indem Sie einen KI-Avatar auswählen. Diese intelligenten Präsentatoren verbessern Ihre Inhalte und machen sie für neue Freiwillige persönlicher.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Kontrollen an
Bewahren Sie die Identität Ihrer Organisation, indem Sie Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie einfach Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farbschemata in das Video.
4
Step 4
Generieren Sie Untertitel
Stellen Sie sicher, dass Ihre Freiwilligenschulung für alle zugänglich ist, indem Sie automatisch Untertitel/Captions hinzufügen. Dies verbessert das Verständnis und die Reichweite.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie einladende Erklärvideos

.

Erstellen Sie warme, ansprechende Erklärvideos, um neue Freiwillige in Ihre Mission einzuführen und ihr erstes Onboarding-Erlebnis positiv zu gestalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos in professioneller Qualität?

HeyGens leistungsstarker KI-Video-Generator fungiert als kreativer Motor, der die Produktion von Videos in professioneller Qualität vereinfacht. Benutzer können problemlos ansprechende Inhalte für verschiedene Zwecke erstellen, ohne umfangreiche Video-Bearbeitungserfahrung.

Kann ich mit HeyGen wirklich einzigartige und fesselnde animierte Videos erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, fesselnde animierte Videos zu erstellen, indem anpassbare Videovorlagen, eine umfangreiche Medienbibliothek und personalisierte KI-Avatare genutzt werden. Sie können auch Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre kreativen Assets mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmen.

Wie kann HeyGen mir helfen, effektive Erklärvideos oder Freiwilligen-Onboarding-Videos zu produzieren?

HeyGen ist ein hervorragender Freiwilligen-Onboarding-Video-Generator und ein Werkzeug für Erklärvideos, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Skript in ansprechende Inhalte mit professionellen KI-Sprechern zu verwandeln. Die Plattform bietet auch automatische Untertitel/Captions, um die Zugänglichkeit und Wirkung zu verbessern.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für dynamische Videobearbeitung und Iteration?

HeyGen bietet innovative kreative Werkzeuge, die dynamische Videobearbeitung ermöglichen, bei der Sie Elemente einfach durch "Austauschen" bearbeiten können. Dies unterstützt flexibles Storytelling und effiziente Iteration, was es zu einem leistungsstarken kreativen Motor für Ihre Videoprojekte macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo