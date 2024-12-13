Voiceover-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Videos mit AI

Produzieren Sie schnell professionelle Social-Media-Videos und lebensechte Voiceovers mit der fortschrittlichen Voiceover-Generierung von HeyGen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie einfach es ist, Text in professionelle Voiceovers zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein und Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche mit animierten Textüberlagerungen zeigen. Der Ton wird ein klares, generiertes Voiceover enthalten, das die effiziente Voiceover-Generierung von HeyGen und automatisch generierte Untertitel demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Tutorial-Video für globale Content-Ersteller und E-Learning-Profis, das die Leistungsfähigkeit der AI-Video-Generator-Technologie zur Erreichung vielfältiger Zielgruppen veranschaulicht. Visuell sollte das Video dynamisch und multikulturell sein und verschiedene AI-Avatare zeigen, die in mehreren Sprachen sprechen. Ein ansprechendes, mehrsprachiges generiertes Voiceover wird die visuellen Inhalte begleiten und die AI-Avatare von HeyGen sowie die robuste Text-zu-Video-Funktion aus Skripten hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager und Marketingagenturen, das die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit eines Voiceover-Video-Generators für die schnelle Inhaltserstellung betont. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und modern sein und schnelle Szenenwechsel sowie professionelle Branding-Elemente aus HeyGens Vorlagen & Szenen zeigen. Ein lebhaftes, energetisches generiertes Voiceover, ergänzt durch dezente Hintergrundmusik und Stock-Media-Unterstützung, wird die Botschaft vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Walkthrough-Video für Entwickler, das komplexe Software erklärt, oder für Pädagogen, die ein schwieriges Konzept demonstrieren, wobei der Fokus auf der Klarheit liegt, die durch lebensechte Voiceovers geboten wird. Der visuelle Ansatz sollte detailliert und schrittweise sein, präzise Bildschirmaufnahmen und Bildschirmannotationen nutzen. Ein ruhiges, autoritatives und sehr natürlich klingendes generiertes Voiceover wird das Publikum leiten und die fortschrittliche Voiceover-Generierung von HeyGen sowie AI-generierte Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Voiceover-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Text in professionelle, ansprechende Videos mit natürlich klingenden AI-Voiceovers in Minuten und vereinfachen Sie die Inhaltserstellung für jeden Zweck.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr gewünschtes Skript in die Plattform einzugeben oder einzufügen. Unser leistungsstarker AI-Text-zu-Sprache-Generator wird Ihren Text in überzeugendes Audio verwandeln. Dies ist die Grundlage für Ihr ansprechendes Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Stimme
Durchsuchen Sie eine vielfältige Bibliothek von Stimmen und wählen Sie eine aus, die perfekt zu Ihrer Marke oder Botschaft passt. Mit unseren lebensechten Voiceovers wird Ihr Inhalt authentisch bei Ihrem Publikum ankommen. Sie können sogar verschiedene Sprachen erkunden.
3
Step 3
Laden Sie Ihre visuellen Inhalte hoch
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie Medien hinzufügen. Laden Sie Ihre eigenen Videoclips und Bilder hoch oder wählen Sie aus unserer integrierten Stock-Bibliothek. Unser intuitiver Video-Editor ermöglicht es Ihnen, visuelle Inhalte nahtlos mit Ihrem AI-Voiceover zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es in Ihrer bevorzugten Auflösung und im gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Unser AI-Video-Generator rendert Ihr Projekt effizient, sodass es bereit ist, auf all Ihren Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Social-Media-Inhalte

Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und Clips, die professionelle AI-Voiceovers und ansprechende visuelle Inhalte bieten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Video-Generator und Voiceover-Lösung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle Videos zu verwandeln und fungiert sowohl als AI-Video-Generator als auch als leistungsstarker AI-Voice-Generator. Diese Plattform erleichtert die Inhaltserstellung, indem sie es Nutzern ermöglicht, ansprechende Videos mit lebensechten Voiceovers direkt aus einem Skript zu erstellen.

Welche Fähigkeiten hat der AI-Voice-Generator von HeyGen zur Erstellung lebensechter Voiceovers?

Der AI-Voice-Generator von HeyGen kann lebensechte Voiceovers erzeugen, die natürlich und ansprechend klingen. Er unterstützt mehrere Sprachen, und Nutzer können sogar die Voice-Cloning-Technologie nutzen, um personalisierte Audios für ihre Videos zu erstellen.

Bietet HeyGen Funktionen über die grundlegende AI-Video-Generierung hinaus, wie z.B. einen Video-Editor?

Ja, HeyGen bietet mehr als nur die grundlegende AI-Video-Generierung; es enthält integrierte Tools, die wie ein Video-Editor funktionieren. Nutzer können AI-generierte Untertitel hinzufügen und Vorlagen nutzen, um professionelle und ansprechende Videos zu erstellen, die sich für Social-Media-Videos oder Tutorial-Videos eignen.

Wie nutzt HeyGen AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität?

HeyGen integriert AI-Avatare mit Text-zu-Video-Fähigkeiten, die es ermöglichen, ein Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln. Dieser leistungsstarke AI-Video-Generator ermöglicht es Nutzern, schnell Inhalte zu erstellen, indem Text direkt in gesprochene Dialoge eines Avatars umgewandelt wird, was die Inhaltserstellung vereinfacht.

