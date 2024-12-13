Sprach-zu-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Videos

Verwandeln Sie Ihr Audio in ansprechende Inhalte für soziale Medien mit lebensechten AI-Avataren.

494/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Schulungsvideo vor, das für Manager im Bereich Unternehmensschulung konzipiert ist und die fortschrittlichen Anpassungsfunktionen von AI-Avataren zur Erstellung von ansprechenden Inhalten für die Einarbeitung von Mitarbeitern veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte professionell und sauber sein, wobei der AI-Avatar verschiedene Ausdrücke und Outfits demonstriert, unterstützt von einer klaren, selbstbewussten Stimme. Zeigen Sie HeyGens AI-Avatare in Aktion und betonen Sie ihre Vielseitigkeit in Bildungskontexten.
Beispiel-Prompt 2
Für internationale Marketingteams erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Erklärvideo, das den nahtlosen Prozess der Nutzung eines Sprach-zu-Video-Generators für mehrsprachige Inhalte detailliert beschreibt. Visuell sollte es dynamisch und kulturell inklusiv sein, mit vielfältigem On-Screen-Text und einer polierten, autoritativen mehrsprachigen Stimme. Dieses Video sollte HeyGens Sprachgenerierung und automatische Untertitel/Captions prominent präsentieren, um die globale Reichweite zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für fortgeschrittene Content-Ersteller und digitale Agenturen, das zeigt, wie HeyGens Videovorlagen die Erstellung von visuell beeindruckenden Inhalten vereinfachen. Die Ästhetik sollte modern und schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Vorlagenbeispielen und einem lebendigen, energetischen Hintergrundtrack. Zeigen Sie die Flexibilität von HeyGens Vorlagen & Szenen und die einfache Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Sprach-zu-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihr Audio in ansprechende Videos mit AI-Avataren und dynamischen Visuals, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder laden Sie Audio hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript bereitstellen oder Ihr Audio hochladen. Unser System nutzt fortschrittliche Sprachgenerierung, um Text in natürlich klingende Sprache zu konvertieren oder Ihr vorhandenes Audio zu verarbeiten, das den Kern Ihres Sprach-zu-Video-Generator-Projekts bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, und wählen Sie eine geeignete Videovorlage, um das visuelle Thema und die Struktur für Ihre Inhalte festzulegen.
3
Step 3
Passen Sie Visuals an und fügen Sie Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Hintergrundmusik hinzufügen, benutzerdefinierte Markensteuerungen wie Logos integrieren und unsere automatische Untertitel/Captions-Funktion für verbesserte Zugänglichkeit und Reichweite nutzen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, klicken Sie, um Ihr finales AI-Video zu generieren, das Sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen exportieren können, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, einschließlich sozialer Medienvideos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Schulung & Bildung

.

Verbessern Sie Lernerfahrungen und steigern Sie die Behaltensquote, indem Sie dynamische, ansprechende AI-gestützte Schulungsvideos erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung mit fortschrittlichen Avataren?

HeyGen fungiert als leistungsstarker "AI-Video-Generator", indem es Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit realistischen "AI-Avataren" verwandelt. Dieser "Text-zu-Video-AI"-Prozess vereinfacht die Videoerstellung und macht sie auch für komplexe Projekte zugänglich.

Kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, an meine Markenidentität anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche "Anpassungsfunktionen" und "Videovorlagen" in seinem "AI-Video-Editor". Sie können Ihre Markensteuerungen, einschließlich Logos und Farben, problemlos integrieren, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt zu Ihrer Marke passt.

Bietet HeyGen Unterstützung für mehrere Sprachen und Untertitel für eine breitere Zielgruppenansprache?

Ja, HeyGen unterstützt "mehrsprachige Unterstützung" und automatische "Untertitel", um Ihnen zu helfen, eine globale Zielgruppe zu erreichen. Seine robusten "Sprachgenerierungsfähigkeiten" sorgen auch dafür, dass Ihre Botschaften in verschiedenen sprachlichen Demografien Anklang finden.

Welche Eingabemethoden bietet HeyGen zur Erstellung dynamischer AI-Videos?

HeyGen bietet flexible Eingabeoptionen und fungiert sowohl als "Text-zu-Video-AI" als auch als "Audio-zu-Video-AI". Sie können Videos einfach aus geschriebenen Skripten generieren oder den "Sprach-zu-Video-Generator" nutzen, um Audioeingaben in polierte Videoinhalte zu verwandeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo