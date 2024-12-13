Der ultimative sprachgesteuerte Video-Generator für Kreative

Produzieren Sie schnell dynamische AI-Videoclips und fesselnde Inhalte mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

Stellen Sie sich ein 2-minütiges Video für IT-Profis und Systemarchitekten vor, das einen technischen Überblick über die Integration einer neuen API bietet. Der visuelle Stil sollte sauber und diagrammatisch sein, mit animierten Datenflüssen, während die Audiofunktion eine präzise AI-Stimme verwendet, die mit HeyGens Voiceover-Generierungskapazität erstellt wurde, um die Nuancen der AI-Videoplattform klar zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 1 Minute und 45 Sekunden langes Tutorial für Software-Trainingsexperten und Produktmanager, das eine komplexe Funktion innerhalb einer Anwendung demonstriert. Der visuelle Stil sollte ein strukturierter, schrittweiser Leitfaden sein, der Bildschirmaufnahmen einbezieht, begleitet von klaren Untertiteln, die von HeyGen produziert werden, um die Zugänglichkeit des Trainingsinhalts zu verbessern und effektiv als AI-Videoeditor zu fungieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 1 Minute und 15 Sekunden langes internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das eine neue HR-Richtlinienaktualisierung ankündigt. Die visuelle Ästhetik sollte modern und ansprechend sein, mit diversen AI-Avataren, die von HeyGen generiert werden und die Botschaft direkt aus einem Text-zu-Video-Skript übermitteln, um personalisierte Ansprache und konsistente Botschaften in der gesamten Organisation sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine schnelle 30-sekündige technische Ankündigung, die sich an Entwickler und Mitglieder der technischen Gemeinschaft richtet und ein kürzliches Software-Patch oder ein kleines Update hervorhebt. Dieses Video sollte dynamische HeyGen-Vorlagen und Szenen für schnelle Schnitte und eindrucksvolle visuelle Effekte nutzen, gepaart mit einem energetischen, prägnanten AI-Voiceover, um kritische Informationen über dynamische AI-Videoclips mit beeindruckender Videoproduktionsgeschwindigkeit zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr sprachgesteuerter Video-Generator

Verwandeln Sie Ihren Text in überzeugende Videos mit lebensechten Stimmen und dynamischen AI-Avataren, um die Videoproduktion schneller und ansprechender zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Text in den Editor einzufügen oder einzugeben. Unsere Plattform verwendet dieses Skript als Grundlage für Ihr AI-generiertes Video und nutzt unsere Text-zu-Video-Funktion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft visuell darzustellen. Diese digitalen Präsentatoren erwecken Ihr Skript auf dem Bildschirm zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme hinzu und passen Sie an
Generieren Sie automatisch ein natürlich klingendes Voiceover für Ihr Skript. Sie können die Wiedergabe verfeinern und unsere Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um lebensechte Sprache zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, finalisieren Sie Ihr Video. Sie können auch Funktionen wie Untertitel nutzen, um die Zugänglichkeit zu verbessern, bevor Sie Ihre beeindruckende Videokreation exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Training und Lernen

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden, indem Sie dynamische, sprachgesteuerte Schulungsvideos und Bildungsinhalte mühelos erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion aus Text?

HeyGen verwandelt Ihre Skripte in dynamische AI-Videoclips mit seinem fortschrittlichen Text-zu-Video-AI-Generator, kombiniert mit einer Vielzahl von AI-Avataren und lebensechten Voiceovers. Diese AI-gestützte Funktion rationalisiert den Videoproduktionsprozess und ermöglicht es den Nutzern, beeindruckende Videos effizient nur aus Text zu erstellen.

Welche Arten von AI-Avataren kann ich mit HeyGen für meine Videos verwenden?

HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-Avataren, darunter anpassbare Stock-Avatare, Foto-Avatare und Video-Avatare, die Sie an Ihre Marke anpassen können. Unser AI-Avatar-Generator ermöglicht umfangreiche Personalisierung, sodass Sie mühelos ansprechende und markengerechte Inhalte erstellen können.

Kann HeyGen Videoinhalte für ein globales Publikum lokalisieren?

Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke AI-Videoübersetzungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos mühelos für ein globales Publikum zu lokalisieren. Unsere Plattform kann Videos automatisch in über 175 Sprachen und Dialekte übersetzen, sodass Ihre Botschaft effizient ein breiteres Publikum erreicht.

Welche fortschrittlichen Sprach- und Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen?

HeyGen integriert einen robusten AI-Sprachgenerator, der realistische Video-Voiceovers mit einstellbarer Tonhöhe und Geschwindigkeit erstellt. Die Plattform bietet auch intuitive Videobearbeitungswerkzeuge, darunter einen textbasierten Editor und Optionen zum Zuschneiden, Drehen oder Beschneiden von Clips, um die Gesamtproduktionsqualität zu verbessern.

