HeyGen bietet umfangreiche Anpassungs- und Markensteuerungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Markenlogo, spezifische Farben und Schriftarten direkt in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Inhaltselement, von Marketingvideos bis hin zu animierten Präsentationen, perfekt mit Ihrer etablierten Markenidentität übereinstimmt.