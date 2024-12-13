Video Maker für visuelle Identität zur Gestaltung des Markenauftritts

Sorgen Sie für eine konsistente Markenidentität in jedem Marketingvideo mit leistungsstarken Branding-Kontrollen.

432/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Marketingmanager richtet, die neue Produkte oder Dienstleistungen einführen möchten. Dieser Clip sollte visuell dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik, wobei HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion genutzt wird, um schnell überzeugende Erzählungen zu generieren, ergänzt durch klare Untertitel für maximale Reichweite, was es zu einem effektiven Werbevideotool macht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches 60-sekündiges Erklärvideo, das für Pädagogen und B2B-Marketer konzipiert ist, die komplexe Themen klären müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und illustrativ sein, mit detaillierten Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, zusammen mit einer warmen Voiceover-Generierung, um wichtige Informationen in einem ansprechenden animierten Präsentationsformat zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein schnelles 15-sekündiges Video, das auf Social-Media-Content-Ersteller und E-Commerce-Marken zugeschnitten ist, mit dem Fokus auf die Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit über Plattformen hinweg. Das Video sollte einen schnellen, visuell ansprechenden Stil haben, das Markenlogo prominent zeigen und HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für Plattformoptimierung sowie angepasste Vorlagen & Szenen nutzen, um eine mühelose Videoproduktion auf jeder Videoproduktionsplattform zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video Maker für visuelle Identität funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, markengerechte Videos und bewahren Sie Ihre einzigartige visuelle Identität mit leistungsstarken AI-Tools und intuitiven Steuerungen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihre Videoproduktion, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen wählen, die zu Ihrem gewünschten Stil und Ihrer Botschaft passen.
2
Step 2
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie die einzigartigen visuellen Elemente Ihrer Marke, einschließlich Logos, spezifischer Farben und Schriftarten, mit den umfassenden Branding-Kontrollen.
3
Step 3
Gestalten Sie Ihre Erzählung
Entwickeln Sie Ihre Videoinhalte, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft zu präsentieren oder Textskripte in dynamische Videosegmente umzuwandeln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Generieren Sie mühelos Ihr finales Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen, um sicherzustellen, dass es bereit ist, über Ihre Social-Media-Kanäle geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Bauen Sie Vertrauen auf und stärken Sie den Ruf Ihrer Marke, indem Sie authentische Videotestimonials zufriedener Kunden erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die visuelle Identität meiner Marke durch Videoproduktion verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarker Video Maker für visuelle Identität, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Markenvideos mit anpassbaren Vorlagen und Ihrem einzigartigen Markenlogo zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass jedes Video mühelos Ihre unverwechselbare Identität widerspiegelt und Ihren gesamten Videoproduktionsprozess optimiert.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender AI-Videos?

HeyGen bietet einen robusten AI Video Generator mit AI-Avataren, anpassbaren Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionalität. Erstellen Sie mühelos Marketingvideos, Erklärvideos oder animierte Präsentationen mit professionellen Voiceovers und überzeugenden visuellen Elementen aus unserer Stock-Medienbibliothek.

Kann HeyGen mir helfen, Markenvideos schnell und effizient zu erstellen?

Absolut, HeyGen optimiert die Erstellung von Markenvideos mit einer intuitiven Plattform, die auf Effizienz ausgelegt ist. Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und AI-gestützte Text-zu-Video-Funktionen, um schnell hochwertige Werbevideos und Marketinginhalte zu produzieren und wertvolle Zeit zu sparen.

Wie unterstützt HeyGen die Anpassung und Markensteuerung in Videoprojekten?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungs- und Markensteuerungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Markenlogo, spezifische Farben und Schriftarten direkt in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Inhaltselement, von Marketingvideos bis hin zu animierten Präsentationen, perfekt mit Ihrer etablierten Markenidentität übereinstimmt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo