337/2000

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für neue Mitarbeiter in Ihrem Team ein prägnantes 30-sekündiges Sicherheitsvideo am Arbeitsplatz, das wesentliche Brandschutzverfahren hervorhebt. Dieses Video sollte einen klaren, direkten visuellen Stil und eine ruhige, autoritative Stimme haben, die leicht durch die Auswahl aus HeyGens vorgefertigten Vorlagen zusammenzustellen ist, um kritische Informationen schnell zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich die Notwendigkeit eines ansprechenden 60-sekündigen Sicherheitstrainingsvideos für temporäre Auftragnehmer vor, das präzise Anweisungen zur Handhabung von Geräten enthält. Dieses Video erfordert einen lehrreichen visuellen Stil und einen beruhigenden Ton und muss effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden, um detaillierte schriftliche Richtlinien in ein überzeugendes visuelles Hilfsmittel zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine kurze 40-sekündige Einführungssicherheitsankündigung mit einem AI-Videogenerator, speziell für Teilnehmer, die ein großes Veranstaltungsort betreten. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und modern sein, ergänzt durch eine klare, mehrsprachige Sprachüberlagerung. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Sicherheitsbotschaften effektiv und zugänglich an ein vielfältiges Publikum vermittelt werden, indem Sie HeyGens Sprachüberlagerungsfähigkeiten nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Besucher-Sicherheitsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Besuchersicherheitsvideos mit AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen, um eine sichere Umgebung für alle zu gewährleisten.

Wählen Sie Ihre Vorlage oder beginnen Sie neu
Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, die für Sicherheitstrainings entwickelt wurden, oder fügen Sie Ihr bestehendes Sicherheitsskript ein, um sofort mit der Erstellung Ihres Videos zu beginnen.
Fügen Sie AI-Avatare und wichtige Informationen hinzu
Integrieren Sie realistische AI-Avatare, um Ihre Sicherheitsprotokolle zu präsentieren. Geben Sie einfach spezifische Besuchersicherheitsanweisungen und relevante Medien ein, um Ihre Botschaft anzupassen.
Erstellen Sie Sprachüberlagerungen und Untertitel
Erstellen Sie automatisch professionelle Sprachüberlagerungen und fügen Sie genaue Untertitel und Bildunterschriften hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Besuchersicherheitsvideos für alle zugänglich und klar sind.
Exportieren und verteilen Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Besuchersicherheitsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, bereit zur Verteilung auf Bildschirmen, Websites oder zur Integration in Ihr LMS für nahtlose Verbreitung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Sicherheitsprotokolle

Nutzen Sie die Fähigkeiten des AI-Videogenerators, um komplexe Sicherheitsprotokolle in leicht verständliche und ansprechende Besuchersicherheitsvideos zu vereinfachen.

Wie kann HeyGen kreativ ansprechende Besuchersicherheitsvideos generieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, kreativ ansprechende Besuchersicherheitsvideos zu generieren, indem Text in fesselnde Inhalte mit AI-Avataren und professionellen Vorlagen verwandelt wird. Passen Sie Ihre Videos einfach mit Branding-Optionen an, um Ihre Sicherheitsprotokolle effektiv zu verstärken.

Welche AI-Avatare stehen in HeyGen zur Verfügung, um wirkungsvolle Sicherheitstrainingsvideos zu produzieren?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren und Stimmen, um Ihre Sicherheitstrainingsvideos zu erzählen, was Ihre Inhalte für Mitarbeiter nachvollziehbarer und ansprechender macht. Diese Avatare können klare Anweisungen mit begleitenden Untertiteln und Bildunterschriften liefern, um das Verständnis zu verbessern.

Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen, um die Erstellung von Sicherheitsvideos am Arbeitsplatz zu vereinfachen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, die speziell entwickelt wurden, um die Erstellung professioneller Sicherheitsvideos am Arbeitsplatz zu vereinfachen. Diese Vorlagen bieten einen kreativen Ausgangspunkt, der es Ihnen ermöglicht, Inhalte schnell anzupassen und Konsistenz in all Ihren Sicherheitskommunikationen zu wahren.

Kann HeyGen bei der Entwicklung umfassender Sicherheitsprotokollinhalte durch AI helfen?

Absolut, HeyGen ist ein effektiver AI-Videogenerator, der bei der Entwicklung klarer und umfassender Sicherheitsprotokollinhalte helfen kann. Sie können Ihre Sicherheitsskripte direkt in polierte Videos mit AI-Stimmen und Avataren umwandeln, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsprotokolle effektiv und visuell kommuniziert werden.

