Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer vor, in dem ein AI-Avatar ein neues Produkt präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem schwungvollen Hintergrundtrack, der zeigt, wie AI-Video ihren Content-Erstellungsprozess optimieren kann, um mehr Kunden effektiv zu erreichen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für neue Software-Nutzer, das vorgefertigte Vorlagen und Szenen verwendet, um komplexe Funktionen zu vereinfachen. Dieses Video sollte einen freundlichen und informativen visuellen Stil mit klaren On-Screen-Texten und einer beruhigenden Stimme haben, um die Lernkurve für das Publikum nahtlos zu gestalten.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Social-Media-Video für Content-Ersteller, das ein Skript in ansprechende visuelle Inhalte mit einer automatisch generierten, begeisterten Stimme verwandelt. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch und trendig sein, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen und die Geschwindigkeit der Umwandlung von Text zu Video aus einem einfachen Skript für verschiedene Plattformen hervorzuheben.
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges Unternehmensvideo für Unternehmenskommunikatoren, das sich auf interne Ankündigungen konzentriert, die sofort für verschiedene Plattformen angepasst werden können. Der visuelle und akustische Stil muss poliert und professionell sein, mit einem Schwerpunkt auf Klarheit, der zeigt, wie einfach das Ändern des Seitenverhältnisses und der Export von Inhalten für mehrere Kanäle ist.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Vision Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in beeindruckende Videos mit unserer intuitiven AI-Plattform. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um in Minuten Inhalte in professioneller Qualität zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript ermöglicht es Ihnen, einfach einen ersten Videodraft aus Ihrem Text zu erstellen und Ihre AI-Videoerstellung zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Diese lebensechten digitalen Präsentatoren werden Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen vortragen.
3
Step 3
Vorlagen und Branding anwenden
Verbessern Sie die Ästhetik und Konsistenz Ihres Videos mit unseren professionellen Vorlagen & Szenen. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke durch Branding-Kontrollen für ein poliertes Aussehen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, verwenden Sie unsere Funktion zum Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihre Inhalte in HD-Videoqualität zu rendern und herunterzuladen, perfekt geeignet für jede Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Training und Bildung verbessern

.

Nutzen Sie AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden steigern und die Wissensspeicherung verbessern.

background image

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen stärkt kreative Videoprojekte, indem es Ihnen ermöglicht, ansprechende Inhalte für Marketing, soziale Medien und Erklärvideos einfach zu erstellen. Mit lebensechten AI-Avataren und nahtlosen Text-zu-Video-Funktionen können Sie Ihre Vision effizient zum Leben erwecken.

Welche Art von AI-gestützten Sprechvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie vielfältige AI-gestützte Sprechvideos erstellen, von Bildungsinhalten bis hin zu dynamischen Verkaufsgesprächen. Nutzen Sie fortschrittliches Voice Cloning und eine große Auswahl an AI-Avataren, um überzeugende Erzählungen zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Bietet HeyGen Videovorlagen, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen?

Ja, HeyGen bietet eine umfassende Bibliothek von Videovorlagen und Szenen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess erheblich zu vereinfachen. Diese professionellen Vorlagen machen die sofortige Videoerstellung einfach und ermöglichen es Ihnen, schnell hochwertige Videos für jeden Zweck anzupassen und zu produzieren.

Kann HeyGen mir helfen, professionelle Marketingvideos für meine Marke zu produzieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Unternehmen bei der einfachen Produktion professioneller Marketingvideos zu unterstützen. Sie können das Logo und die Farben Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen einbinden, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt und Ihre Markenpräsenz stärkt.

