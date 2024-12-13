Virtueller Schulungsvideogenerator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Erstellen Sie schnell professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren, um das Engagement für L&D-Teams zu steigern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das einen AI-Avatar nutzt, um die Unternehmenskultur und wichtige Verfahren vorzustellen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit einem freundlichen sprechenden Kopf vor professionellen Hintergründen, während die Audioaufnahme eine klare, einladende Stimme bietet, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde und leicht aus den verfügbaren Vorlagen & Szenen ausgewählt werden kann.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges technisches Schulungsmodul für L&D-Teams, das eine komplexe Softwarefunktion mit animierten Bildschirmaufnahmen demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte sauber und lehrreich sein, indem eine Mischung aus Bildschirmaufnahmen und subtilen Animationen verwendet wird, um wichtige Schritte hervorzuheben. Die Audioaufnahme wird eine autoritative, aber ruhige Stimme bieten, die den Prozess erklärt, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ergänzende visuelle Inhalte und ein klares Text-zu-Video aus dem Skript für Genauigkeit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Verkaufsförderungs-Update, das ein neues Produktmerkmal für Verkaufsteams präsentiert, das wirkungsvoll und prägnant gestaltet ist. Der visuelle Stil sollte dynamisch und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, um Informationen effizient zu vermitteln, mit prominenten Untertiteln/Untertiteln, die von HeyGen für maximale Zugänglichkeit generiert werden. Dieser AI-Videogenerator wird ein kurzes Skript nahtlos in ein überzeugendes visuelles Erlebnis umwandeln, perfekt für die schnelle Verbreitung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 40-sekündiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das ein neues Richtlinien-Update in klarer, autoritativer Weise erklärt, geeignet für verschiedene Plattformen. Der visuelle und Audio-Stil sollte professionell und unkompliziert sein, um sicherzustellen, dass die Botschaft leicht verständlich ist, durch einen anspruchsvollen AI-Avatar, der die wesentlichen Informationen liefert. HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Export von Seitenverhältnissen wird sicherstellen, dass dieser wichtige virtuelle Schulungsvideogenerator-Inhalt perfekt an jeden Bildschirm angepasst wird, von Desktops bis zu mobilen Geräten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein virtueller Schulungsvideogenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Schulungsmaterialien in ansprechende Videos mit AI-gestützten Tools, die die Inhaltserstellung für L&D-Teams und diverse Schulungsbedürfnisse optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihrer Inhalte oder fügen Sie ein vorhandenes Skript ein. Unser virtueller Schulungsvideogenerator verwandelt Ihren Text schnell in ein ansprechendes Video, das für weitere Verfeinerungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Ihren Fachexperten zu repräsentieren. Diese AI-Präsentatoren werden Ihr Skript visuell zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden AI-Voiceovers in mehreren Sprachen. Passen Sie den visuellen Stil mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Schulungsvideo perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach. Sie erhalten eine hochauflösende MP4-Datei, die für die Verteilung über alle Ihre Lernplattformen optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, von technischen bis hin zu Compliance-Schulungen, in leicht verständliche und überzeugende Videolektionen für alle Lernenden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die Kreativität von virtuellen Schulungsvideos?

HeyGen verwandelt Ihre Schulungsinhalte durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Avatare und vielfältiger Vorlagen. Sie können dynamische virtuelle Schulungsvideos mit realistischen sprechenden Köpfen und ansprechenden Animationen erstellen, die Ihre Inhalte hervorheben. HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Videogenerator, der Ihre Skripte visuell zum Leben erweckt.

Kann ich mit HeyGen schnell ansprechende Schulungsvideos ohne komplexe Bearbeitung erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und anpassbaren Vorlagen. Erstellen Sie Schulungsvideos in professioneller Qualität, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, aus einer umfangreichen Skriptbibliothek auswählen und den Text-zu-Video-Generator von HeyGen den Rest erledigen lassen. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Voiceovers und Lokalisierung in Schulungsinhalten?

HeyGen bietet robuste AI-Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, aus einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen zu wählen, die perfekt zu Ihren Schulungsvideos passen. Darüber hinaus ermöglichen unsere AI-Video-Lokalisierungsfunktionen, Ihre Inhalte mühelos für ein vielfältiges globales Publikum zu übersetzen und anzupassen, wodurch Ihre Schulungen universell zugänglich werden.

Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding und Medien für die professionelle Produktion von Schulungsvideos?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, die einzigartige Identität Ihrer Marke nahtlos in jedes Schulungsvideo zu integrieren, mit umfassenden Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Sie können auch Ihre eigene Medienbibliothek nutzen oder auf HeyGens umfangreiche Stock-Unterstützung zurückgreifen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensschulungsmaterialien professionell und markengerecht sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo