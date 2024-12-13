Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, das einen AI-Avatar nutzt, um die Unternehmenskultur und wichtige Verfahren vorzustellen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit einem freundlichen sprechenden Kopf vor professionellen Hintergründen, während die Audioaufnahme eine klare, einladende Stimme bietet, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde und leicht aus den verfügbaren Vorlagen & Szenen ausgewählt werden kann.

