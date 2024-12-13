Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für Immobilienmakler, das zeigt, wie man einen virtuellen Tour-Video-Maker verwendet, um Immobilien zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, die Eigenschaften der Immobilie hervorheben und von einer autoritativen, aber freundlichen Stimme begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Verkaufsargumente zu präsentieren und potenzielle Käufer durch eine virtuelle Tour zu führen, sodass die Immobilien auf dem Bildschirm lebendig werden.

