Virtueller Tour-Video-Maker: Erschaffen Sie immersive 360-Erlebnisse

Heben Sie Ihre 360-Virtual-Tours mit einem KI-gestützten Video-Maker hervor, der ansprechende KI-Avatare hinzufügt, um Ihre Zuschauer mühelos zu führen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für Immobilienmakler, das zeigt, wie man einen virtuellen Tour-Video-Maker verwendet, um Immobilien zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, die Eigenschaften der Immobilie hervorheben und von einer autoritativen, aber freundlichen Stimme begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Verkaufsargumente zu präsentieren und potenzielle Käufer durch eine virtuelle Tour zu führen, sodass die Immobilien auf dem Bildschirm lebendig werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo für Marketingmanager im Gastgewerbe oder Kulturbereich, das die Attraktivität von 360-Grad-Virtual-Tours für Hotels, Museen oder Showrooms zeigt. Verwenden Sie einen ansprechenden und filmischen visuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um effizient die einzigartigen Aspekte und immersiven Erlebnisse dieser virtuellen Touren zu erzählen und ein breiteres Publikum anzusprechen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für kleine E-Commerce-Unternehmer, das zeigt, wie man Produkt-Virtual-Tours mit einem virtuellen Tour-Maker erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein und klare Produktdemonstrationen bieten. Integrieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um präzise und hilfreiche Anweisungen zu geben, die Benutzer befähigen, interaktive Online-Showrooms zu erstellen, die das Kundenengagement verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Erklärvideo für Webentwickler und technische Leiter, das sich auf die technischen Vorteile der Integration und Einbettung einer virtuellen Tour in bestehende Plattformen konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und diagrammatisch sein und Konzepte wie Virtual Tour API und erweiterte Analysen erklären. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um komplexe technische Informationen in einem leicht verständlichen Format zu präsentieren und die Integrationsprozesse zu vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Virtuelle Tour-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell fesselnde und interaktive virtuelle Touren, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihre Räume professionell zu präsentieren.

1
Step 1
Laden Sie Ihre 360-Inhalte hoch
Beginnen Sie damit, Ihre 360-Panoramafotos oder -videos auf die Plattform hochzuladen, die die Grundlage Ihrer immersiven 360-Virtual-Tours bilden. Unsere Medienbibliothek/Stock-Support hilft bei der Verwaltung Ihrer Assets.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Hotspots hinzu
Verbessern Sie Ihre virtuelle Tour, indem Sie interaktive Hotspots hinzufügen, die zu zusätzlichen Informationen, Bildern oder sogar anderen Szenen innerhalb Ihrer Tour verlinken.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Erzählung an
Personalisieren Sie Ihre virtuelle Tour mit benutzerdefinierten White-Label-Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben. Sie können auch unsere Voiceover-Generierung für geführte Erzählungen nutzen.
4
Step 4
Teilen und Einbetten Ihrer Tour
Teilen Sie Ihre virtuelle Tour einfach direkt oder betten Sie sie nahtlos in Ihre Website ein, um sicherzustellen, dass Ihre Kreation für die mobile Ansicht auf allen Geräten optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Lernerfahrungen mit virtuellen Touren

.

Integrieren Sie KI-generierte Videos in virtuelle Touren zu Bildungszwecken, um effektivere und ansprechendere Lernkurse zu erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als virtueller Tour-Video-Maker?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Einführungs- oder Erzählvideos für Ihre virtuellen Touren zu erstellen, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Sie können professionelle Voiceovers aus einem Skript generieren, um die Zuschauer nahtlos durch Ihr virtuelles Erlebnis zu führen und die Gesamtpräsentation zu verbessern.

Welche Branding-Optionen stehen für von HeyGen erstellte virtuelle Tour-Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und benutzerdefinierte Farben direkt in die Videos zu integrieren, die Ihre virtuellen Touren ergänzen. Dies gewährleistet eine konsistente, professionelle und White-Label-Markenpräsenz in all Ihren visuellen Inhalten.

Kann HeyGen bei der Hinzufügung interaktiver Elemente zu virtuellen Tour-Präsentationen helfen?

Während sich HeyGen auf die KI-Videoerstellung konzentriert, können Sie Ihre virtuellen Tour-Präsentationen verbessern, indem Sie dynamische Videos mit integrierten Untertiteln und reichhaltigen Medien aus HeyGens Stock-Support erstellen. Diese Videos können als detaillierte interaktive Karten oder Hotspots innerhalb Ihrer primären virtuellen Tour-Plattform dienen und zusätzlichen Kontext bieten.

Ist HeyGen für die Erstellung mobiler virtueller Tour-Videos optimiert?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre virtuellen Tour-bezogenen Videos für verschiedene Seherlebnisse durch flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen optimiert sind. Diese Fähigkeit ermöglicht es, dass Ihr Videoinhalt leicht eingebettet werden kann und auf verschiedenen mobilen Geräten professionell aussieht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo