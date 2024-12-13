Virtueller Tour-Video-Maker: Erschaffen Sie immersive 360-Erlebnisse
Heben Sie Ihre 360-Virtual-Tours mit einem KI-gestützten Video-Maker hervor, der ansprechende KI-Avatare hinzufügt, um Ihre Zuschauer mühelos zu führen.
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo für Marketingmanager im Gastgewerbe oder Kulturbereich, das die Attraktivität von 360-Grad-Virtual-Tours für Hotels, Museen oder Showrooms zeigt. Verwenden Sie einen ansprechenden und filmischen visuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um effizient die einzigartigen Aspekte und immersiven Erlebnisse dieser virtuellen Touren zu erzählen und ein breiteres Publikum anzusprechen.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial-Video für kleine E-Commerce-Unternehmer, das zeigt, wie man Produkt-Virtual-Tours mit einem virtuellen Tour-Maker erstellt. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein und klare Produktdemonstrationen bieten. Integrieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um präzise und hilfreiche Anweisungen zu geben, die Benutzer befähigen, interaktive Online-Showrooms zu erstellen, die das Kundenengagement verbessern.
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Erklärvideo für Webentwickler und technische Leiter, das sich auf die technischen Vorteile der Integration und Einbettung einer virtuellen Tour in bestehende Plattformen konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und diagrammatisch sein und Konzepte wie Virtual Tour API und erweiterte Analysen erklären. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um komplexe technische Informationen in einem leicht verständlichen Format zu präsentieren und die Integrationsprozesse zu vereinfachen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Bewerben Sie virtuelle Touren mit KI-Videoanzeigen.
Erstellen Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen, um Ihre virtuellen Touren und 360-Virtual-Tours zu präsentieren und den Traffic zu steigern.
Teilen Sie Highlights der virtuellen Touren in sozialen Medien.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Kurzclips aus Ihren virtuellen Tour-Inhalten, um das Interesse des Publikums sofort zu wecken.
Häufig Gestellte Fragen
Wie funktioniert HeyGen als virtueller Tour-Video-Maker?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Einführungs- oder Erzählvideos für Ihre virtuellen Touren zu erstellen, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Sie können professionelle Voiceovers aus einem Skript generieren, um die Zuschauer nahtlos durch Ihr virtuelles Erlebnis zu führen und die Gesamtpräsentation zu verbessern.
Welche Branding-Optionen stehen für von HeyGen erstellte virtuelle Tour-Videos zur Verfügung?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und benutzerdefinierte Farben direkt in die Videos zu integrieren, die Ihre virtuellen Touren ergänzen. Dies gewährleistet eine konsistente, professionelle und White-Label-Markenpräsenz in all Ihren visuellen Inhalten.
Kann HeyGen bei der Hinzufügung interaktiver Elemente zu virtuellen Tour-Präsentationen helfen?
Während sich HeyGen auf die KI-Videoerstellung konzentriert, können Sie Ihre virtuellen Tour-Präsentationen verbessern, indem Sie dynamische Videos mit integrierten Untertiteln und reichhaltigen Medien aus HeyGens Stock-Support erstellen. Diese Videos können als detaillierte interaktive Karten oder Hotspots innerhalb Ihrer primären virtuellen Tour-Plattform dienen und zusätzlichen Kontext bieten.
Ist HeyGen für die Erstellung mobiler virtueller Tour-Videos optimiert?
Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre virtuellen Tour-bezogenen Videos für verschiedene Seherlebnisse durch flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen optimiert sind. Diese Fähigkeit ermöglicht es, dass Ihr Videoinhalt leicht eingebettet werden kann und auf verschiedenen mobilen Geräten professionell aussieht.