Virtuelle Realität Videoersteller: Erstelle immersive VR-Erlebnisse

Nutzen Sie KI-Avatare für anpassbaren VR-Inhalt und hochwertige VR-Ergebnisse mit Leichtigkeit.

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
In dieser 60-Sekunden-Reise erkunden Sie die technischen Wunderwerke der VR-Inhaltserstellung mit einem Fokus auf die 360-Kamera und die VR-Videoschnittsoftware. Zielgruppe sind professionelle Videografen und technikaffine Schöpfer. Dieses Video zeigt, wie die Medienbibliothek und der Stock-Support von HeyGen Ihre Projekte mit hochwertigen VR-Ergebnissen verbessern können. Der visuelle Stil ist schlicht und modern, kombiniert mit einem dynamischen Audiotrack, der die Spitzentechnologie, die präsentiert wird, ergänzt.
Aufforderung 2
Tauchen Sie ein in eine 30-sekündige Erzählung, die das Wesen der Erstellung immersiver VR-Videos einfängt. Zielgruppe sind kreative Geschichtenerzähler und digitale Künstler, dieses Video nutzt HeyGen's KI-Avatare, um Ihre Visionen der virtuellen Realität zum Leben zu erwecken. Mit einem Fokus auf das künstlerische Potenzial von VR-Headset-Erlebnissen kombiniert das Video atemberaubende 360-Grad-Visuals mit einem reichen, atmosphärischen Soundtrack und lädt die Zuschauer ein, neue Dimensionen des Storytellings zu erkunden.
Aufforderung 3
Entdecken Sie die Zukunft der Videobearbeitungssoftware in einem 45-Sekunden-Feature, das für Technologieinnovatoren und VR-Begeisterte konzipiert ist. Dieses Video hebt die technische Kompetenz der KI-Technologie bei der Erzeugung hochwertiger VR-Ergebnisse hervor, wobei HeyGens Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte genutzt werden, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für jede Plattform optimiert ist. Der visuelle und auditive Stil ist futuristisch und fesselnd und bietet einen Einblick in die nächste Generation der VR-Videobearbeitung.
Kopieren Sie die Aufforderung
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erweckt wird
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie ein Virtual-Reality-Videoproduzent funktioniert

Erstellen Sie mit Leichtigkeit immersive VR-Erlebnisse mit unserem intuitiven Videomaker für virtuelle Realität.

1
Step 1
Erstelle deine VR-Szene
Beginnen Sie damit, eine 360-Grad-Kamera zu verwenden, um Ihre Umgebung aufzunehmen. Dies wird als Grundlage für die Erstellung Ihrer VR-Inhalte dienen und es Ihnen ermöglichen, immersive VR-Videos zu erstellen, die die Zuschauer in eine neue Welt versetzen.
2
Step 2
KI-generierte Elemente hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video mit KI-Technologie, indem Sie KI-Avatare oder andere KI-generierte Elemente einbinden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren VR-Inhalt anzupassen, um ihn spannender und interaktiver zu gestalten.
3
Step 3
Räumliches Audio-Design anwenden
Integrieren Sie räumliches Audiodesign in Ihr VR-Video mit unserer Videobearbeitungssoftware. Dies stellt sicher, dass das Klangerlebnis der visuellen Immersion entspricht und eine hochwertige VR-Ausgabe liefert.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr VR-Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in einem mit VR-Headsets kompatiblen Format. Teilen Sie Ihre Kreation, um das volle Potenzial Ihres Virtual-Reality-Videoproduzenten zu demonstrieren.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von VR-Inhalten mit seinem KI-VR-Videogenerator, der es Erstellern ermöglicht, mühelos immersive VR-Videos zu produzieren. Durch die Nutzung von KI-Technologie gewährleistet HeyGen eine hochwertige VR-Ausgabe und anpassbare VR-Inhalte, was es zu einer idealen Wahl für Virtual-Reality-Videoersteller macht.

Historische Ereignisse zum Leben erwecken

Use AI-powered video storytelling to create immersive VR experiences that vividly depict historical events.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die Erstellung von VR-Inhalten?

HeyGen nutzt KI-Technologie, um die Erstellung von VR-Inhalten zu optimieren und bietet Werkzeuge wie Text-zu-Video aus Skripten und anpassbare Vorlagen. Dies ermöglicht es Erstellern, immersive VR-Videos effizient und mit hochwertigem VR-Ergebnis zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Bearbeitung von VR-Videos?

HeyGen bietet eine umfassende Palette an VR-Videoschnittsoftware-Tools, einschließlich Anpassung des Seitenverhältnisses, Erstellung von Sprachaufnahmen und räumlichem Audiodesign, um ein nahtloses Bearbeitungserlebnis für 360-Grad-Videos zu gewährleisten.

Kann HeyGen 360-Grad-Kameraaufnahmen unterstützen?

Ja, HeyGen ist dafür ausgestattet, 360-Grad-Kameraaufnahmen zu verarbeiten, sodass Benutzer mit Leichtigkeit 360-Grad-Videos erstellen und bearbeiten können, während eine hochwertige VR-Ausgabe beibehalten wird.

Warum sollte man sich für HeyGen entscheiden, um KI-VR-Videos zu erstellen?

HeyGen zeichnet sich als KI-VR-Videogenerator aus, indem es Funktionen wie KI-Avatare und Markenkontrollen bietet, die es Erstellern ermöglichen, anpassbare VR-Inhalte zu produzieren, die mit der Identität ihrer Marke übereinstimmen.

