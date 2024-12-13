Virtueller Immobilienrundgang Video Maker für Immobilien

Erstellen Sie schnell fesselnde Immobilienvideos für Immobilienmakler, indem Sie HeyGens vielfältige Videovorlagen und Szenen nutzen.

Entdecken Sie, wie Immobilienmakler mühelos fesselnde 60-sekündige virtuelle Immobilienrundgänge für ihre Immobilienangebote erstellen können, indem sie HeyGens innovative Vorlagen & Szenen nutzen, um Immobilien mit einem modernen, dynamischen visuellen Stil und einem mitreißenden, einladenden Audiotrack zu präsentieren, der sofort Aufmerksamkeit erregt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Lernen Sie, wie Sie Ihre Präsentationen in diesem 90-sekündigen Anleitungsvideo optimieren können, das sich an Marketingmanager im Immobilienbereich richtet. Es zeigt, wie man HeyGens virtuelle Tour-Software durch die Integration interaktiver Hotspots nutzt, komplett mit einer klaren, professionellen Sprachübertragung und wichtigen Untertiteln für maximale Klarheit und Engagement.
Beispiel-Prompt 2
Stärken Sie Ihre Agentur mit konsistenter Markenbildung in all Ihren visuellen Inhalten: Dieses 45-sekündige Video, das sich an Immobilienteams richtet, zeigt, wie man elegante, markengerechte Immobilienvideos mit HeyGens AI-Avataren erstellt, um einen polierten, einheitlichen visuellen Stil und einen freundlichen, professionellen Audioton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Meistern Sie die Kunst, detaillierte 3D-Virtual-Touren und integrierte Grundrisse in diesem umfassenden 2-minütigen Leitfaden für neue und allein arbeitende Immobilienmakler zu präsentieren, bei dem HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten in Kombination mit seiner umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine benutzerfreundliche Erstellung ermöglicht und inspirierende visuelle Darstellungen sowie eine klare, ermutigende Erzählung liefert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Virtuelle Immobilienrundgang Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos immersive virtuelle Immobilienrundgänge. Schaffen Sie atemberaubende visuelle Erlebnisse für Ihre Immobilienangebote mit KI-gestützten Tools und intuitiven Designfunktionen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Projektgrundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter 'Vorlagen & Szenen', die für Immobilienrundgänge optimiert sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr 'Virtueller Immobilienrundgang Video Maker'-Erlebnis von Grund auf zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Immobilienmedien und Details hinzu
Laden Sie Ihre Immobilienmedien hoch, einschließlich hochauflösender Fotos, Videoclips und 'Grundrisse'. Nutzen Sie die 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um Ihr Projekt mit relevanten visuellen Darstellungen und Informationen zu bereichern.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Erzählung und Interaktivität
Nutzen Sie 'KI-gestützte Tools' für nahtlose 'Sprachübertragungserstellung', um professionelle Erzählungen hinzuzufügen, die jeden Raum und jedes Merkmal beschreiben. Dies verbessert das Engagement der Betrachter bei der virtuellen Tour.
4
Step 4
Finalisieren und exportieren Sie Ihre Tour
Überprüfen Sie Ihr komplettes '3D-Virtual-Touren'-Projekt, um Perfektion sicherzustellen. Nutzen Sie 'Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte', um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und optimale Qualität und Reichweite für Ihre Angebote zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolgsgeschichten von Maklern hervor

Entwickeln Sie ansprechende KI-gestützte Videos, um Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten zu teilen und Vertrauen für Immobilienprofis aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung virtueller Immobilienrundgänge?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools und eine intuitive Benutzeroberfläche, um die Erstellung hochwertiger virtueller Rundgänge und Immobilienangebote zu vereinfachen. Nutzer können Skripte in ansprechende Videos verwandeln, indem sie KI-Avatare und Sprachübertragungen nutzen, was HeyGen zu einer leistungsstarken Softwarelösung für virtuelle Rundgänge für Immobilienmakler macht.

Kann ich meine Immobilienvideoinhalte mit HeyGens Branding-Optionen anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Immobilienmaklern, ihre Videos vollständig anzupassen. Sie können Ihre Branding-Optionen, einschließlich Logos und spezifischer Farben, anwenden und verschiedene Videovorlagen nutzen, um einzigartige und professionelle Immobilienvideos für Ihre Angebote zu erstellen.

Welche technischen Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für die Erstellung detaillierter 3D-Virtual-Touren?

HeyGen bietet robuste technische Bearbeitungsfunktionen, darunter einen benutzerfreundlichen Videoeditor mit Drag-and-Drop-Funktionalität, die eine präzise Kontrolle über Ihre Immobilienrundgangsvisualisierungen ermöglicht. Sie können auch Seitenverhältnisse anpassen und Untertitel hinzufügen, um Ihre 3D-Virtual-Touren für verschiedene Plattformen zu optimieren, alles darauf ausgelegt, Ihre Immobilienangebote zu verbessern.

Wie unterstützen HeyGens KI-Funktionen Immobilienmakler bei der schnellen Erstellung von virtuellen Rundgängen?

HeyGens KI-gestützte Tools beschleunigen die Erstellung von virtuellen Rundgängen für Immobilienmakler erheblich. Die Text-zu-Video-Funktion ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung aus einem Skript, ergänzt durch Sprachübertragung und Zugriff auf eine umfassende Medienbibliothek, was die Produktionszeit für Ihre Immobilienangebote erheblich verkürzt.

