Der ultimative Video-Maker für virtuelle Moderatoren

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Marketingvideos und animierte Präsentationen mit modernsten KI-Avataren.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Schulungsvideo vor, das speziell für Unternehmensausbilder und HR-Profis entwickelt wurde und eine neue Softwarefunktion demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem realistischen KI-Avatar, der die Schritte erklärt, begleitet von Texteinblendungen auf dem Bildschirm und einer klaren, selbstbewussten KI-generierten Stimme. Dieses Video nutzt effektiv die KI-Avatare von HeyGen, um ansprechende Inhalte zu liefern und komplexe Informationen leicht verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Kleinunternehmer und Marketingteams erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile eines neuen Online-Dienstes vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einem dynamischen virtuellen Moderator, unterstützt von einer lebhaften, informativen KI-generierten Stimme. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen wird entscheidend sein, um ein geschriebenes Skript in diese fesselnde visuelle Erzählung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an digitale Vermarkter und E-Commerce-Manager richtet und die wichtigsten Vorteile eines Produkts präsentiert. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit hochwertigem Stockmaterial und ansprechenden Textanimationen, ergänzt durch eine überzeugende KI-generierte Stimme. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um schnell ein professionelles und wirkungsvolles Werbevideo zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 2-minütige Videopräsentation für Pädagogen und Unternehmenskommunikatoren, die Quartalsergebnisse oder ein komplexes Konzept zusammenfasst. Der visuelle Stil muss klar und prägnant sein, mit Datenvisualisierungen und einfachen, effektiven Folien, begleitet von einer warmen, artikulierten KI-generierten Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatisch Untertitel für die gesamte Videopräsentation generieren, um die Inhalte für ein vielfältiges Publikum leicht verständlich zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für virtuelle Moderatoren funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos mit KI-Moderatoren durch einen optimierten Erstellungsprozess, der eine wirkungsvolle Kommunikation gewährleistet.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um die Szene für Ihr Video mit virtuellem Moderator zu setzen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren Text ein, und unsere fortschrittliche KI-Text-zu-Sprache-Technologie wandelt ihn in eine natürlich klingende Stimme für Ihren gewählten KI-Avatar um.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihre Präsentation, indem Sie Hintergrundmusik, Bilder und Videoclips aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen, um Ihre Botschaft zu ergänzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr hochwertiges Video mit virtuellem Moderator und exportieren es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Anzeigen

.

Produzieren Sie schnell effektive Marketingvideos und Anzeigen, indem Sie KI-Avatare als virtuelle Moderatoren einsetzen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von Videos mit virtuellen Moderatoren und KI-Avataren?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Videos mit virtuellen Moderatoren zu erstellen, indem es fortschrittliche KI-Avatare und realistische KI-Text-zu-Sprache-Technologie nutzt. Sie wählen einfach einen KI-Avatar aus, geben Ihr Skript ein, und HeyGen animiert Ihren Moderator mit natürlichem Lippen-Synchronisation und Ausdruck. Dies macht HeyGen zu einem führenden Video-Maker für virtuelle Moderatoren.

Welche Ressourcen stehen in der Medienbibliothek und der Vorlagenauswahl von HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stockmaterialien sowie eine vielfältige Sammlung professionell gestalteter Vorlagen und Szenen. Diese Ressourcen ermöglichen es Nutzern, schnell visuell ansprechende und fesselnde Videopräsentationen zu erstellen, ohne externe Medien zu benötigen. Der Drag-and-Drop-Editor integriert diese Elemente nahtlos.

Kann HeyGen vollständige KI-Videos aus einem Textskript generieren?

Ja, HeyGen ist ein herausragender KI-Video-Generator, der ein einfaches Textskript in ein vollständiges KI-Video verwandeln kann. Sein KI-Skript-Assistent hilft bei der Verfeinerung der Inhalte, die dann von KI-Text-zu-Sprache vertont und von einem KI-Avatar dargestellt werden, was den Videoerstellungsprozess erheblich vereinfacht.

Welche Arten von Videos können mit den KI-Video-Tools von HeyGen erstellt werden?

HeyGen fungiert als vielseitige Online-Videoerstellungsplattform, ideal für die Erstellung verschiedener Formen von animierten Präsentationen, einschließlich Marketingvideos, Erklärvideos und Schulungsvideos. Seine intuitiven KI-Video-Tools und Funktionen vereinfachen die Produktion hochwertiger Inhalte für unterschiedliche Zwecke.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo