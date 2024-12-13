Stellen Sie sich ein 1-minütiges Schulungsvideo vor, das speziell für Unternehmensausbilder und HR-Profis entwickelt wurde und eine neue Softwarefunktion demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem realistischen KI-Avatar, der die Schritte erklärt, begleitet von Texteinblendungen auf dem Bildschirm und einer klaren, selbstbewussten KI-generierten Stimme. Dieses Video nutzt effektiv die KI-Avatare von HeyGen, um ansprechende Inhalte zu liefern und komplexe Informationen leicht verständlich zu machen.

