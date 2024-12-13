Virtueller Orientierungsvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Onboarding-Videos
Vereinfachen Sie Ihr Onboarding mit beeindruckenden Videos. Erstellen Sie professionelle Inhalte schnell mit Text-zu-Video aus einem Skript.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Werbevideo für neue Kunden, das visuell dynamisch und modern mit klaren Grafiken ist, um unser Flaggschiffprodukt prägnant vorzustellen. Dieses virtuelle Orientierungsvideo für neue Nutzer sollte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden, um eine prägnante und wirkungsvolle Botschaft mit einem selbstbewussten, erklärenden Ton zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein fokussiertes 60-sekündiges internes Schulungsvideo für bestehende Teammitglieder, um ein Software-Update klar zu erklären, mit einer sauberen, schrittweisen visuellen Präsentation und einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Dieses essenzielle Schulungsvideo wird HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine konsistente Erzählung durch den detaillierten Anleitungsinhalt sicherzustellen.
Gestalten Sie ein inspirierendes 50-sekündiges virtuelles Orientierungsvideo für potenzielle Mitarbeiter, das die lebendige Unternehmenskultur durch energiegeladene, visuell reiche Szenen zeigt, ergänzt durch aufmunternde Hintergrundmusik. Dieses überzeugende Video, erstellt mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen, sollte das Wesen unseres Arbeitsplatzes einfangen und Kandidaten einladen, sich als Teil des Teams vorzustellen.
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensrate bei Schulungen.
Erhöhen Sie die Effektivität Ihrer virtuellen Orientierungsvideos, indem Sie das Engagement steigern und die Wissensbehaltung für neue Mitarbeiter verbessern.
Skalieren Sie Onboarding- und Schulungsinhalte.
Entwickeln und verteilen Sie effizient mehr virtuelle Orientierungskurse, um alle neuen Mitarbeiter weltweit mit konsistenten, hochwertigen Informationen zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Onboarding-Videos?
HeyGens AI-Videogenerator vereinfacht den Prozess, indem Sie mühelos professionelle Onboarding-Videos mit AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen erstellen können. Diese leistungsstarke Creative Engine verwandelt Skripte in überzeugende virtuelle Orientierungsvideos, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu erfordern.
Welche Anpassungsoptionen stehen für das Branding in HeyGen-Videos zur Verfügung?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um Markenkonsistenz sicherzustellen. Sie können Ihr Logo einfach integrieren, Farben anpassen und aus einer Vielzahl von AI-Avataren mit dynamischen Präsentatoren und realistischen Ausdrücken wählen, um ein einzigartiges Werbevideo-Erlebnis zu schaffen.
Kann ich ein geschriebenes Skript in ein ansprechendes Schulungsvideo mit HeyGen verwandeln?
Absolut! HeyGens innovative Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr geschriebenes Skript nahtlos in ein ansprechendes Schulungsvideo zu verwandeln. Mit integrierter Voiceover-Generierung und End-to-End-Videoerstellung kann jeder ein Videomacher sein, ohne fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Welche anderen Arten von Videos kann HeyGen neben Onboarding erstellen?
HeyGen ist ein vielseitiger AI-Videogenerator, der in der Lage ist, verschiedene Inhaltstypen über die virtuelle Orientierung für Onboarding & HR hinaus zu produzieren. Es ist ideal, um Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren, wirkungsvolle Schulungsvideos zu erstellen, Werbevideos zu entwickeln und viele andere Kommunikationsbedürfnisse zu erfüllen.