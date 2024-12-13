Ja, HeyGen ist für nahtloses Teilen konzipiert und ermöglicht es Lehrkräften, Videos einfach auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen oder in ihre bestehenden Lernmanagementsysteme zu integrieren. Dies stellt sicher, dass ansprechende Anleitungsvideos die Schüler effizient erreichen und das Online-Klassenzimmererlebnis verbessern.