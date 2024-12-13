Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges virtuelles Ankündigungsvideo für eine bahnbrechende Produkteinführung, das sich an Technikbegeisterte und Frühadopter richtet. Verwenden Sie einen eleganten, futuristischen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen und einem optimistischen elektronischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Hauptmerkmale mit einem professionellen und ansprechenden Ton zu präsentieren und die Innovation hinter Ihrem neuen Angebot als führenden virtuellen Ankündigungsvideo-Generator zu zeigen.

