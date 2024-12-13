Verbessern Sie Ihre Pitches mit unserem Video Pitch Maker

Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in ein professionelles Video mit unserer Text-zu-Video-AI.

Erstellen Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video, das demonstriert, wie die AI-Avatar-Technologie von HeyGen die Erstellung technischer Schulungsinhalte für neue Ingenieure vereinfacht, mit einem klaren, professionellen visuellen Stil und einer informativen, AI-generierten Stimme, die sich auf präzise Skripterstellung konzentriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-Sekunden-Produktdemo-Video, das sich an potenzielle Investoren und Unternehmenskunden richtet und die Kernfunktionen eines Software-Updates mit einem ansprechenden, modernen visuellen und audiovisuellen Stil präsentiert, unterstützt durch HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 2-Minuten-Investoren-Pitch-Video, das darauf abzielt, Startkapital zu sichern, mit einer polierten, hochauflösenden Ästhetik und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme, die die Verwendung von HeyGens Vorlagen und Szenen hervorhebt, um einen professionellen Video-Präsentationsmacher zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein aufschlussreiches 1-Minuten-Video, das komplexe Datenvisualisierungen für Marketinganalysten erklärt, mit einem sauberen, lehrreichen visuellen Stil und präzisem Audio, und demonstrieren Sie, wie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis eine optimale Ansicht auf verschiedenen Social-Media-Plattformen gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Pitch Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende Investoren-Pitches und Produktdemos mit unserer intuitiven AI-Videoplattform, die Ihre Ideen mühelos in professionelle Präsentationen verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen, die für verschiedene Pitches entwickelt wurden, oder fügen Sie Ihr Skript ein, um automatisch erste Szenen zu generieren. Dies hilft Ihnen, schnell und effizient zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und AI-Avatar hinzu
Integrieren Sie Ihre Texte, Bilder und Videos. Wählen Sie dann einen AI-Avatar, um Ihr Pitch zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Darbietung zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Erzählung für Ihr Skript
Verwandeln Sie Ihr Skript mit unserer AI-Erzählungsfunktion in natürlich klingende Sprache, um Ihr Pitch zum Leben zu erwecken, ohne Ihre eigene Stimme aufnehmen zu müssen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video-Pitch
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis wählen und mühelos Ihr hochwertiges professionelles Video-Pitch exportieren, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Pitch-Snippets für soziale Medien

.

Verwandeln Sie längere Pitches in prägnante, ansprechende Videoclips, die perfekt für soziale Medien geeignet sind, um Ihre Reichweite zu erweitern und potenzielle Investoren oder Kunden anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-Pitch-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihre Textskripte in überzeugende AI-Pitch-Videos zu verwandeln. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Prozess, von der Erstellung professioneller Videoinhalte mit AI-Avataren bis hin zur automatischen Produktion hochwertiger Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv als anspruchsvoller Video-Präsentationsmacher vermittelt wird.

Welche technischen Möglichkeiten bietet HeyGen für das Branding innerhalb von Videopräsentationen?

HeyGen bietet robuste technische Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videopräsentationen perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben integrieren und verschiedene Vorlagen nutzen, um ein wirklich professionelles Video-Pitch zu erstellen, das bei Ihrem Publikum Anklang findet.

Kann ich mit HeyGen einfach ein professionelles Video-Präsentation erstellen und bearbeiten?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der es zu einem benutzerfreundlichen Online-Video-Editor für jedermann macht, unabhängig von vorheriger Erfahrung. Sie können schnell eine professionelle Videopräsentation zusammenstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungskenntnisse zu benötigen, was eine effiziente Erstellung ansprechender Inhalte ermöglicht.

Unterstützt HeyGen die Remote-Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Online-Pitch-Videos?

HeyGen erleichtert nahtlose Remote-Zusammenarbeit, sodass Teams von überall aus gemeinsam an Online-Pitch-Videos arbeiten können. Unsere Plattform unterstützt asynchrone Freigabe, sodass jeder effizient Inhalte beitragen und überprüfen kann, was sie zu einem idealen Online-Pitch-Maker für verteilte Teams macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo