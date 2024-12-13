Wachstum freischalten mit dem ultimativen Video-Personalisierungstool

Optimieren Sie Ihre Marketing-E-Mails und Vertriebsansprache mit automatisierten Videoworkflows, indem Sie personalisierte Videos direkt aus Text erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erwägen Sie die Entwicklung eines 90-sekündigen Werbevideos speziell für Vertriebsleiter und Marketing-Operations, das die Leistungsfähigkeit von KI-gestützten personalisierten Videos zur Steigerung von Vertriebsworkflows hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit verschiedenen KI-Avataren, die mit personalisierten Daten interagieren, ergänzt durch eine energiegeladene, professionelle Stimme und mitreißende Musik, die durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird und die KI-Avatare der Plattform nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Ein informatives 2-minütiges Video, das sich an Customer Success Manager und Support-Teamleiter richtet, könnte die umfassende Nützlichkeit von personalisierter Videosoftware für das Onboarding veranschaulichen. Mit einem freundlichen, informativen visuellen Stil, klaren Schritt-für-Schritt-Visualisierungen und hilfreichen Anmerkungen, gepaart mit einer ruhigen, beruhigenden Stimme, sollte dieses Video HeyGens Untertitel/Beschriftungen und diverse Vorlagen & Szenen effektiv nutzen, um Zugänglichkeit und konsistente Markenbildung für automatisierte Videoworkflows zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Visualisieren Sie eine prägnante 45-sekündige technische Übersicht für Lösungsarchitekten und technische Produktmanager, die die fortschrittlichen Fähigkeiten einer Video-Verkaufsplattform betont. Dieses Video erfordert einen futuristischen, hochmodernen visuellen Stil, der komplexe Datenintegrationsschichten mit eleganten UI-Elementen klar demonstriert, verstärkt durch eine selbstbewusste, sachkundige Stimme und einen raffinierten elektronischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene technische Dokumentationen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um spezifische technische Grafiken einzubinden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr personalisiertes Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle, individuelle Videonachrichten in großem Maßstab, um das Engagement zu steigern und die Verbindung zu Ihrem Publikum zu stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Basisvideo
Gestalten Sie Ihre Kernbotschaft mit unseren KI-gestützten personalisierten Videofunktionen. Nutzen Sie Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten, um grundlegende Inhalte effizient zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie personalisierte Elemente hinzu
Integrieren Sie dynamische Felder und wenden Sie Markensteuerungen an, um eine präzise Videopersonalisierung für einzelne Zuschauer zu erreichen, sodass jede Nachricht einzigartig wirkt.
3
Step 3
Integrieren Sie mit Ihren Plattformen
Verbinden Sie Ihr Video-Tool mit bestehenden Systemen, um automatisierte Videoworkflows zu ermöglichen und Ihre Reichweite nahtlos über CRM und Marketing-E-Mails zu skalieren.
4
Step 4
Analysieren Sie Leistung & optimieren Sie
Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen wie Öffnungsraten und Wiedergabezeiten mit robusten Video-Engagement-Analysen, um Ihre Strategie zu verfeinern und kontinuierlich die Wirkung zu verbessern.

Anwendungsfälle

Skalieren Sie personalisierte Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende, personalisierte Kundenerfolgsgeschichten als ansprechende KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und Vertriebsworkflows zu beschleunigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen effiziente Videopersonalisierung?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von personalisierten Videoinhalten, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, sodass Benutzer maßgeschneiderte Videos in großem Maßstab durch automatisierte Videoworkflows generieren können. Dies macht HeyGen zu einer effektiven personalisierten Videosoftware für verschiedene Outreach-Bedürfnisse.

Welche spezialisierten Integrationen bietet HeyGen für verbesserten Vertrieb und Marketing?

HeyGen integriert sich nahtlos mit verschiedenen CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen und ermöglicht eine robuste Datenintegrationsschicht für Ihre Vertriebsworkflows. Dies ermöglicht automatisierte Videoworkflows, die personalisierte Videonachrichten direkt aus Ihrem bestehenden GTM-Tech-Stack senden.

Kann HeyGen umfangreiche Markenbildung und Anpassung für personalisierte Videokampagnen unterstützen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Markensteuerungen, einschließlich Logo- und Farbpersonalisierung, um sicherzustellen, dass Ihre personalisierten Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können vorhandene Vorlagen nutzen oder Werkzeuge zur Vorlagenerstellung verwenden, um ansprechende, angepasste Videos für benutzerdefinierte Zielseiten zu gestalten.

Nutzt HeyGen KI für mehr als nur die Avatar-Generierung in der Videoproduktion?

Über die Generierung realistischer KI-Avatare hinaus treibt HeyGens leistungsstarke KI die Text-zu-Video-Konvertierung aus Skripten, die Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen an. Diese Suite von KI-gestützten personalisierten Videofunktionen sorgt für eine effiziente und skalierbare Inhaltsproduktion.

