Kreativität freisetzen mit unserer Videosoftware
Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in fesselnde Videos mit unseren AI-gestützten Text-zu-Video-Funktionen und erstellen Sie professionelle Inhalte im Handumdrehen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Präsentationsvideo für Marketingfachleute und Social-Media-Manager, die ihre Inhalte für verschiedene Plattformen optimieren möchten. Nutzen Sie einen dynamischen, visuell reichen Stil mit schnellen Schnitten und verschiedenen Seitenverhältnis-Beispielen, unterstützt von einer professionellen Stimme und fesselnden Soundeffekten. Diese Präsentation sollte die Funktion zur Anpassung und Export von Seitenverhältnissen von HeyGen fachkundig veranschaulichen und betonen, wie mühelos ein Online-Video-Editor Social-Media-Inhalte für maximale Reichweite auf verschiedenen Kanälen anpassen kann.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das sich auf effiziente Inhaltsvermittlung konzentriert. Der visuelle Stil sollte klar und erklärend sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm für ein besseres Verständnis, während ein autoritärer, ruhiger AI-Avatar die Hauptstimme liefert. Dieses Video soll die Leistungsfähigkeit der AI-Avatare und der Sprachgenerierung von HeyGen erläutern und zeigen, wie AI-gestützte Tools die Erstellung von Schulungsmaterialien mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit vereinfachen können.
Erstellen Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Werbevideo für Content-Ersteller, die schnell hochwertige Videos produzieren müssen. Verwenden Sie einen schnellen und vielfältigen visuellen Stil mit verschiedenen Vorlagenbeispielen und überzeugendem Stockmaterial, gepaart mit motivierender, schnell getakteter Musik und einer prägnanten, kurzen AI-Stimmeinführung. Die Kernbotschaft des Videos sollte sich um die umfangreichen Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen drehen und zeigen, wie diese Videosoftware Erstellern ermöglicht, schnell wirkungsvolle Inhalte zu generieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit AI, um bessere Kampagnenergebnisse zu erzielen und wertvolle Produktionszeit zu sparen.
Fesselnde Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos auffällige Videos und Clips, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind, um die Publikumsbindung schnell zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess mit AI-gestützten Tools?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, darunter AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität, um Skripte effizient in ansprechende Videos zu verwandeln. Dies vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess, macht ihn schneller und zugänglicher für die Nutzer.
Bietet HeyGen robuste technische Funktionen für die professionelle Videobearbeitung?
Ja, HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitelgenerierung und hochwertige Sprachaufnahmen, um Ihr Videobearbeitungserlebnis zu verbessern. Sie können Videos auch einfach in verschiedenen Eingabe- und Ausgabeformaten für diverse Plattformen anpassen und exportieren.
Was macht HeyGen zu einem intuitiven Online-Video-Editor für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?
HeyGen verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und eine umfangreiche Vorlagenbibliothek, was es zu einem hervorragenden Online-Video-Editor für alle macht, die Videos erstellen möchten. Die Drag-and-Drop-Funktionalität vereinfacht den Prozess der schnellen Erstellung ansprechender Social-Media-Inhalte.
Kann HeyGen helfen, Videos mit Branding-Elementen anzupassen und für verschiedene Plattformen zu adaptieren?
Absolut. HeyGen integriert umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos und benutzerdefinierte Farben hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos ein professionelles Erscheinungsbild behalten. Die Plattform bietet auch nahtlose Anpassungen des Seitenverhältnisses, sodass Sie Ihre Videosoftware-Ausgabe für jede Social-Media-Plattform oder jedes Gerät optimieren und exportieren können.