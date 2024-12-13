Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Video vor, das für Kleinunternehmer und Social-Media-Marketer konzipiert ist und zeigt, wie mühelos sie ansprechende Social-Media-Videos erstellen können. Dieses lebendige Stück sollte einen modernen visuellen Stil mit dynamischen Schnitten und einer inspirierenden, enthusiastischen Stimme haben. Es wird demonstrieren, wie man HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" nutzt, um schnell professionellen Inhalt zu produzieren und Marketingbemühungen mit gebrauchsfertigen Designs zu transformieren.

Video Generieren