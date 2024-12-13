Video-Generator mit Stock-Assets: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek und den KI-Video-Generator, um schnell fesselnde Inhalte für Marketing und soziale Medien zu erstellen.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges technisches Tutorial für Entwickler und IT-Profis, das die nahtlose Integration einer neuen API mithilfe eines Video-Generators mit Stock-Assets demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber, schematisch und professionell sein und Bildschirmaufnahmen mit eleganten Übergängen integrieren. Der Ton sollte eine klare, autoritative und technische Stimme haben, die effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wird, um komplexe Schritte zu erklären.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie man ein Produkt effektiv bewirbt, indem man HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt. Das Video sollte einen dynamischen, ansprechenden und positiven visuellen Stil haben und überzeugendes Produkt-B-Roll-Material mit modernen Stock-Assets mischen. Eine fröhliche, freundliche und überzeugende Stimme wird das Publikum durch den kreativen Prozess führen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter und Verkaufsteams, das sich auf die Nutzung von HeyGens KI-Video-Generator zur Erstellung überzeugender Produktdemonstrationen konzentriert. Die visuelle Ästhetik sollte professionell, lehrreich und ansprechend sein und interaktiven Bildschirmtext und Beispiele integrieren. Dieses Video wird HeyGens KI-Avatare und präzise Sprachgenerierung prominent präsentieren, um ein konsistentes und personalisiertes Lernerlebnis zu bieten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Quick-Tip-Video, das auf Social-Media-Manager und Content-Ersteller zugeschnitten ist und zeigt, wie man ansprechende Social-Media-Videos effizient mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen erstellt. Der visuelle Stil muss schnelllebig, lebendig und für die mobile Ansicht optimiert sein und die schnelle Zusammenstellung von Inhalten demonstrieren. Energetische Musik und die Einbindung von HeyGens Untertiteln/Beschriftungen werden eine breite Zugänglichkeit und Wirkung auf verschiedenen Plattformen sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr KI-Video-Generator mit Stock-Assets

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos mit unserem KI-gestützten Generator und der reichhaltigen Stock-Asset-Bibliothek, ideal für Marketing, soziale Medien und mehr.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre Videoerstellung, indem Sie eine professionelle Vorlage auswählen oder ein Skript mit Textvorgaben für Ihre Inhalte generieren.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Visuals hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus unserer umfangreichen Medienbibliothek von Stock-Assets wählen oder realistische KI-Avatare integrieren, um Ihre Botschaft zu präsentieren.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Personalisieren Sie Ihr Video mit Markensteuerungen, passen Sie Seitenverhältnisse an und fügen Sie Untertitel & Beschriftungen für maximale Zugänglichkeit und Wirkung hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Generieren Sie Ihr hochwertiges Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über alle Ihre Marketingkanäle und sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweiterung von E-Learning & Schulungen

.

Entwickeln Sie effizient Bildungs- und Schulungsvideos, indem Sie KI und Stock-Visuals nutzen, um ein globales Publikum effektiv zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und das Engagement des Publikums bei Videos sicher?

HeyGen verbessert Videoinhalte, indem es automatisch präzise Untertitel und Beschriftungen generiert, wodurch Ihre Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich wird. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Videos den Zugänglichkeitsstandards entsprechen und ein höheres Zuschauerengagement fördern.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Marken- und Stock-Assets in generierte Videos integrieren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für Medienbibliotheken, die eine nahtlose Integration von hochwertigen Stock-Assets und Ihren spezifischen Markenelementen ermöglichen. Dies stellt sicher, dass die Ausgaben Ihres KI-Video-Generators eine konsistente Markenidentität und professionelle Ästhetik bewahren.

Welche technischen Anpassungsoptionen stehen für die Videoerstellung mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste Anpassungsfunktionen, einschließlich erweiterter Markensteuerungen für Logos und Farben sowie flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen. Diese technischen Fähigkeiten stellen sicher, dass Ihre Videoerstellung perfekt auf Ihre spezifischen Produktionsanforderungen abgestimmt ist.

Unterstützt HeyGen die API-Integration für automatisierte Video-Workflows?

Absolut. HeyGen bietet API-Zugriff, der es Entwicklern ermöglicht, die leistungsstarken KI-Videoerstellungsmöglichkeiten direkt in bestehende Systeme und automatisierte Workflows zu integrieren. Dies bietet eine technische Lösung für die skalierte Videoinhaltsproduktion.

