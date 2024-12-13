Video-Generator mit Avataren: Erstellen Sie beeindruckende AI-Videos

Produzieren Sie mühelos professionelle Videos mit lebensechten AI-Avataren und verwandeln Sie Skripte in fesselnde visuelle Geschichten.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Generator mühelos professionellen Inhalt erstellen kann. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, gepaart mit motivierender Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar, der die Kernbotschaft vermittelt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Pädagogen, die komplexe Themen in leicht verständliche Inhalte verwandeln möchten, erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an E-Learning-Inhaltsersteller richtet. Dieses Video sollte einen ansprechenden, instruktiven visuellen Stil aufweisen, mit klarer Erzählung, die durch die Text-zu-Video-AI-Generator-Funktion generiert wird, und ein Skript in eine interaktive Lektion verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit einem lebendigen 20-sekündigen Social-Media-Clip, der für Influencer und persönliche Marken konzipiert ist und zeigt, wie die AI-Bild-zu-Video-Generator-Technologie sprechende Fotos zum Leben erwecken kann. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und personalisiert sein, mit trendiger Musik und einer authentisch klingenden Voiceover, die direkt aus Text generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Optimieren Sie Ihre internen Kommunikations- oder Onboarding-Prozesse mit einem professionellen 60-sekündigen Video, das für HR-Abteilungen und Unternehmenskommunikatoren maßgeschneidert ist. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenfunktion, um schnell ein informatives Video mit einem Unternehmensstil und beruhigender Hintergrundmusik zusammenzustellen, in dem ein AI-Avatar konsistente Botschaften übermittelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator mit Avataren funktioniert

Verwandeln Sie Text in fesselnde Videos mit lebensechten AI-Avataren und dynamischen Szenen, um die Videoproduktion für jede Botschaft einfach und wirkungsvoll zu gestalten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter AI-Avatare oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar, der Ihre Marke oder Botschaft perfekt repräsentiert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Videoskript ein
Geben Sie Ihr Skript ein, und unsere Plattform wandelt Ihren Text automatisch in natürlich klingende Voiceovers um, die perfekt mit Ihrem gewählten Avatar synchronisiert sind.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie ansprechende Hintergründe, Musik und das Logo Ihrer Marke hinzufügen, indem Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek und Vorlagenoptionen nutzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr AI-Video
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und laden Sie es herunter, bereit zur Verbreitung auf all Ihren gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement beim Training

Verbessern Sie das Mitarbeitertraining und die Lernbindung mit personalisierten AI-Avatar-Trainern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Benutzer?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos Videos in Studioqualität mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Generator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Vorlagen, und der Text-zu-Video-AI-Generator von HeyGen erweckt Ihren Inhalt zum Leben.

Kann ich die AI-Avatare für meine Videos mit HeyGen anpassen?

Ja, der AI-Avatar-Generator von HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen. Sie können Ihren eigenen Avatar entwerfen, Outfits und Hintergründe anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Avatare realistisch sind und perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke passen.

Welche einzigartigen kreativen Optionen bietet HeyGen für visuelle Inhalte?

HeyGen bietet einzigartige kreative Optionen wie das Animieren statischer Bilder durch die "Foto zu Video"-Funktion, die sie in fesselnde sprechende Fotos verwandelt. Dieser AI-Bild-zu-Video-Generator ermöglicht es Kreativen, überzeugende visuelle Inhalte zu produzieren, ideal für dynamische Erklärvideos und Marketingmaterialien.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für ein globales Videopublikum?

Absolut, HeyGen ist eine robuste AI-Videoplattform, die über 140 Sprachen unterstützt und die Lokalisierung einfach macht. Mit fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten können Sie ansprechende Inhalte für ein globales Publikum erstellen und Ihre Reichweite mühelos erweitern.

