Videogenerator-Plattform für einfache AI-Videoerstellung
Produzieren Sie in wenigen Minuten ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren, die Ihr Publikum fesseln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für technische Support-Teams, das zeigt, wie man häufige Probleme innerhalb einer Videogenerator-Plattform behebt. Der visuelle und akustische Stil sollte direkt und informativ sein, mit klaren Grafiken und einem gleichmäßigen Tempo. Integrieren Sie einen AI-Avatar, um die Schritte zur Fehlerbehebung zu präsentieren, unterstützt durch HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Vergleichsvideo für IT-Manager, die verschiedene generative AI-Videolösungen bewerten. Das Video sollte einen professionellen und analytischen visuellen Stil annehmen, mit geteilten Bildschirmen und Datenvisualisierungen, um die wichtigsten Unterschiede hervorzuheben, begleitet von einer autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Untertitel, um die technischen Spezifikationen klar darzustellen, und verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um den Vergleich effektiv zu strukturieren.
Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Produktmanager, das die neuen Mehrsprachigkeitsfunktionen eines AI-Text-zu-Video-Generators beschreibt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit Animationen, die die globale Reichweite veranschaulichen, begleitet von einer klaren, begeisterten Stimme. Verwenden Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um das Video für verschiedene technische Dokumentationsformate vorzubereiten, und nutzen Sie die Sprachgenerierung für verschiedene Sprachbeispiele.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie die Anzeigenproduktion.
Erstellen Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit AI, um höhere Engagements und Konversionen zu erzielen.
Skalieren Sie Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie mühelos dynamische Social-Media-Videos und -Clips, um Ihre digitale Präsenz schnell zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?
HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videogenerator-Plattform, die Ihre Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und realistischen Sprachaufnahmen verwandelt. Dieser AI-Text-zu-Video-Generator rationalisiert die Inhaltsproduktion und macht es einfach, fesselnde visuelle Geschichten effizient zu erstellen.
Kann HeyGen verschiedene Videoformate und Anpassungsoptionen unterstützen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich Größenanpassung des Seitenverhältnisses und einer Vielzahl von Vorlagen, die erhebliche kreative Kontrolle bieten. Sie können Ihre Videos mit Branding-Optionen anpassen und auf eine umfangreiche Medienbibliothek zugreifen.
Welche Art von AI-Avataren und Sprachaufnahmen bietet HeyGen für Videoprojekte?
HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren und hochwertigen Sprachaufnahmen, um Ihre Videos zu verbessern. Diese Funktionen, kombiniert mit Mehrsprachigkeitsunterstützung, ermöglichen eine wirklich personalisierte und wirkungsvolle Kommunikation für ein globales Publikum.
Ist HeyGen geeignet für die Produktion professioneller Marketing- und Erklärvideos?
Ja, HeyGen ist eine leistungsstarke generative AI-Videoplattform, die für den professionellen Einsatz konzipiert ist und die schnelle Produktion von hochwertigen Marketingvideos und fesselnden Erklärvideos ermöglicht. Es ist eine ideale Lösung, um ansprechende Inhalte für soziale Medien effizient zu erstellen.