Video-Generator für Teams: Zusammenarbeit & Output steigern

Arbeiten Sie nahtlos zusammen, um ansprechende Marketingvideos zu produzieren, indem Sie intuitive Vorlagen und Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das sich an Softwareentwickler oder IT-Manager richtet und demonstriert, wie HeyGen als fortschrittlicher AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberfläche und technischen Diagrammen, ergänzt durch eine präzise, klare Stimme. Heben Sie den nahtlosen Prozess hervor, wie aus einem Skript ein Video generiert wird, indem Sie die robuste Text-zu-Video-Funktion nutzen, um komplexe Konzepte schnell in eine MP4-Datei zu visualisieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen ansprechenden 60-sekündigen Werbeclip für Marketingteams, der zeigt, wie HeyGen die kollaborative Videoproduktion vereinfacht. Visuell sollte das Video dynamisch und modern sein, mit positiver, beschwingter Hintergrundmusik, die schnelle Schnitte von Teammitgliedern beim Brainstorming und Bearbeiten zeigt. Betonen Sie die Effizienz, die durch die Nutzung der gebrauchsfertigen Vorlagen und Szenen gewonnen wird, um schnell hochwertige Marketingvideos zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Anleitungsvideo vor, das für Trainer oder HR-Profis entwickelt wurde, um eine neue Unternehmensrichtlinie oder einen Onboarding-Prozess zu erklären. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, klar und informativ sein, mit einer hellen Farbpalette und einem ermutigenden Ton. Zeigen Sie, wie HeyGens AI-Avatare komplexe Informationen ansprechend vermitteln können, und machen Sie das Video zu einem hervorragenden Beispiel für einen effektiven AI-Video-Editor für interne Kommunikation.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das sich darauf konzentriert, wie man die Reichweite von Videos über Plattformen hinweg maximiert. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell vielfältig sein, mit trendigem Audio und schnellen Texteinblendungen. Demonstrieren Sie die Einfachheit, Untertitel zu jedem Videoinhalt hinzuzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Social-Media-Videos zu erhöhen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Teams funktioniert

Ermöglichen Sie Ihrem Team, mühelos hochwertige Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen, indem Sie die Produktion von Inhalten mit AI-gestützten Tools und kollaborativen Funktionen optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript eingeben oder aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen wählen, um Ihr Projekt effizient zu starten. Dies nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Voiceovers hinzu
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie realistische AI-Avatare hinzufügen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, und wählen Sie aus einer Reihe von natürlich klingenden Voiceovers, um Ihre Inhalte ansprechend und dynamisch zu gestalten. Dies nutzt HeyGens AI-Avatare-Funktion.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Auto-Caption an
Bewahren Sie die Markenkonsistenz, indem Sie die Branding-Elemente Ihres Teams anwenden, und stellen Sie die Zugänglichkeit mit der Auto-Caption-Generierung für alle Ihre Videoinhalte sicher. Dies nutzt HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Video einfach als MP4-Datei in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für verschiedene Plattformen, und stellen Sie sicher, dass Ihr Team professionelle Inhalte mühelos teilen kann. Dies nutzt HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Teamtraining

Verbessern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung der Mitarbeiter durch dynamische und interaktive AI-gestützte Videoinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie wandelt HeyGen Text in ansprechende Videos um?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, um Ihre geschriebenen Skripte nahtlos in polierte Videoinhalte zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGen erstellt dynamische Videos mit realistischen AI-Avataren und generierten Voiceovers.

Welche Ausgabeformate unterstützt HeyGen für erstellte Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre fertigen Produktionen als hochwertige MP4-Dateien zu exportieren, die sich für kommerzielle Zwecke und verschiedene Distributionsplattformen eignen. Sie können Ihre Inhalte weiter verfeinern, indem Sie integrierte Tools wie den Video-Trimmer und die Video-Zuschnittsfunktionen nutzen.

Kann HeyGen die Videoqualität und Zugänglichkeit automatisch verbessern?

Absolut, HeyGen beinhaltet intelligente Funktionen wie Auto Caption, um automatisch genaue Untertitel für Ihre Videos zu generieren, was die Zugänglichkeit und das Engagement erheblich verbessert. Dieser AI-Video-Editor bietet robuste Möglichkeiten zur Verfeinerung Ihrer Inhalte, ideal für Social-Media-Videos und Marketingkampagnen.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für Markenkonsistenz?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo zu integrieren, Farben anzupassen und aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen zu wählen. Dies stellt sicher, dass alle Ihre generierten Inhalte ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild haben, das mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

