Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das sich an Softwareentwickler oder IT-Manager richtet und demonstriert, wie HeyGen als fortschrittlicher AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberfläche und technischen Diagrammen, ergänzt durch eine präzise, klare Stimme. Heben Sie den nahtlosen Prozess hervor, wie aus einem Skript ein Video generiert wird, indem Sie die robuste Text-zu-Video-Funktion nutzen, um komplexe Konzepte schnell in eine MP4-Datei zu visualisieren.

