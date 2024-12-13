Stärken Sie Ihre Marke mit einem Video-Generator für Unternehmen

Beschleunigen Sie Ihre Videoproduktion mit einsatzbereiten Vorlagen und Szenen, die Unternehmen befähigen, beeindruckende Videoinhalte ohne Designkenntnisse zu erstellen.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges, lebendiges Marketingvideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie einfach sie ein einfaches Text-zu-Video-Skript in ein professionelles "Marketingvideo" mit den AI-Avataren von HeyGen verwandeln können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einer energetischen Stimme, die Geschwindigkeit und Wirkung für eine "AI-Video-Generator"-Lösung betont.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles und ansprechendes Schulungsvideo, das sich an Unternehmens-HR-Abteilungen richtet und den nahtlosen Prozess der Entwicklung von "Schulungsvideos" für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit den vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen sowie der klaren Sprachgenerierung veranschaulicht. Der Ton sollte ruhig und autoritativ sein und die AI-Avatare als zugängliche Guides in einem sauberen, unternehmerischen visuellen Stil präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Vermarkter richtet und die schnelle Inhaltserstellung für Social-Media-Kampagnen hervorhebt. Dieses "Werbevideo" sollte schnelle Schnitte und einen visuell reichen Stil aufweisen, wobei die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen und automatische Untertitel/Captioning genutzt werden, um schnell wichtige Botschaften zu verbreiten und effiziente "Video-Content-Workflows" zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Produktmanager, das neue Softwarefunktionen einem globalen Nutzerkreis vorstellt und sich auf "Lokalisierungs"-Fähigkeiten konzentriert. Der visuelle Stil sollte technisch illustrativ, aber ansprechend sein, mit den AI-Avataren von HeyGen, die in verschiedenen Sprachen über Sprachgenerierung sprechen, und anpassbarem Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um verschiedene Plattformen zu bedienen und fortschrittliche "AI-Videoerstellung" zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Unternehmen funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Inhaltserstellung und begeistern Sie Ihr Publikum mit professionellen, AI-gestützten Videos, die für geschäftliche Bedürfnisse entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres geschriebenen Skripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Generatoren, um Ihren Text in ein dynamisches Video zu verwandeln, das als Grundlage für Ihre Inhalte dient.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren oder Ihre Botschaft zu übermitteln. Passen Sie ihr Aussehen und ihre Ausdrücke an, um den Ton Ihres Videos perfekt zu treffen.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachaufnahmen und passen Sie an
Erzeugen Sie automatisch natürlich klingende Sprachaufnahmen aus Ihrem Skript in mehreren Sprachen. Verbessern Sie Ihr Video weiter mit Branding-Kontrollen, Untertiteln und Stock-Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Video
Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie Ihr hochauflösendes Video im gewünschten Seitenverhältnis und Format exportieren. Ihr Video ist nun bereit, über alle Ihre Marketing- und internen Kommunikationskanäle geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie dynamische Social-Media-Inhalte

.

Erstellen Sie mühelos fesselnde Kurzvideos, um die Präsenz und das Engagement Ihrer Marke auf sozialen Plattformen zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Unternehmen?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der Text schnell in hochwertige Videoinhalte verwandelt, ideal für Marketing, Schulungen und interne Kommunikation. Es rationalisiert die Videoproduktion und ermöglicht es Unternehmen, professionelle Videos ohne umfangreiche Produktionsressourcen zu erstellen.

Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen für personalisierte AI-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, benutzerdefinierten Branding-Optionen und Zugriff auf eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek. Nutzer können auch synchronisierte Audio- und Lippenbewegungsfunktionen nutzen, um hochgradig ansprechende und personalisierte Videogeschichten zu erstellen.

Kann HeyGen meine Skripte in Videos mit realistischen Sprachaufnahmen verwandeln?

Ja, HeyGen ist hervorragend als Text-zu-Video-Generator geeignet, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Skript einzugeben und Videos mit natürlich klingenden Sprachaufnahmen zu erstellen. Diese Fähigkeit, kombiniert mit AI-Avataren, erweckt Ihre schriftlichen Inhalte effizient zum Leben.

Wie kann HeyGen globale Kommunikationsbedürfnisse mit Video unterstützen?

HeyGen erleichtert die globale Kommunikation durch Funktionen wie Mehrsprachigkeit und Untertitelung, wodurch Ihre Videos weltweit zugänglich werden. Die große Auswahl an Vorlagen hilft auch dabei, schnell lokalisierte Marketing- und Schulungsvideos zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo