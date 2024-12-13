Stärken Sie Ihre Marke mit einem Video-Generator für Unternehmen
Beschleunigen Sie Ihre Videoproduktion mit einsatzbereiten Vorlagen und Szenen, die Unternehmen befähigen, beeindruckende Videoinhalte ohne Designkenntnisse zu erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles und ansprechendes Schulungsvideo, das sich an Unternehmens-HR-Abteilungen richtet und den nahtlosen Prozess der Entwicklung von "Schulungsvideos" für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit den vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen sowie der klaren Sprachgenerierung veranschaulicht. Der Ton sollte ruhig und autoritativ sein und die AI-Avatare als zugängliche Guides in einem sauberen, unternehmerischen visuellen Stil präsentieren.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Vermarkter richtet und die schnelle Inhaltserstellung für Social-Media-Kampagnen hervorhebt. Dieses "Werbevideo" sollte schnelle Schnitte und einen visuell reichen Stil aufweisen, wobei die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen und automatische Untertitel/Captioning genutzt werden, um schnell wichtige Botschaften zu verbreiten und effiziente "Video-Content-Workflows" zu demonstrieren.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Produktmanager, das neue Softwarefunktionen einem globalen Nutzerkreis vorstellt und sich auf "Lokalisierungs"-Fähigkeiten konzentriert. Der visuelle Stil sollte technisch illustrativ, aber ansprechend sein, mit den AI-Avataren von HeyGen, die in verschiedenen Sprachen über Sprachgenerierung sprechen, und anpassbarem Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um verschiedene Plattformen zu bedienen und fortschrittliche "AI-Videoerstellung" zu präsentieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen.
Verbessern Sie die Mitarbeiterschulung.
Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote, indem Sie ansprechende, AI-gestützte Schulungsvideos für Ihre Belegschaft entwickeln.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Unternehmen?
HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der Text schnell in hochwertige Videoinhalte verwandelt, ideal für Marketing, Schulungen und interne Kommunikation. Es rationalisiert die Videoproduktion und ermöglicht es Unternehmen, professionelle Videos ohne umfangreiche Produktionsressourcen zu erstellen.
Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen für personalisierte AI-Videos?
HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, benutzerdefinierten Branding-Optionen und Zugriff auf eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek. Nutzer können auch synchronisierte Audio- und Lippenbewegungsfunktionen nutzen, um hochgradig ansprechende und personalisierte Videogeschichten zu erstellen.
Kann HeyGen meine Skripte in Videos mit realistischen Sprachaufnahmen verwandeln?
Ja, HeyGen ist hervorragend als Text-zu-Video-Generator geeignet, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Skript einzugeben und Videos mit natürlich klingenden Sprachaufnahmen zu erstellen. Diese Fähigkeit, kombiniert mit AI-Avataren, erweckt Ihre schriftlichen Inhalte effizient zum Leben.
Wie kann HeyGen globale Kommunikationsbedürfnisse mit Video unterstützen?
HeyGen erleichtert die globale Kommunikation durch Funktionen wie Mehrsprachigkeit und Untertitelung, wodurch Ihre Videos weltweit zugänglich werden. Die große Auswahl an Vorlagen hilft auch dabei, schnell lokalisierte Marketing- und Schulungsvideos zu produzieren.