Video-Generator für Agenturen: Skalieren Sie Ihre Inhalte schnell

Nutzen Sie KI-Avatare, um vielfältige und ansprechende Marketingvideos für Ihre Kunden zu erstellen, die Kundenzufriedenheit und Kampagnenleistung mühelos steigern.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video vor, das speziell für Inhaber von Digitalmarketing-Agenturen erstellt wurde und zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker KI-Video-Generator fungiert. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und informativ sein, unterstützt von energetischer Hintergrundmusik, die die nahtlose Umwandlung eines Skripts in ein dynamisches Video mithilfe der Text-zu-Video-Funktion demonstriert und die Effizienz bei der Erstellung von Erklärvideos hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video, das sich an Videoproduktionsteams und Content-Ersteller innerhalb von Agenturen richtet und die robusten KI-Video-Editor- und KI-gestützten Tools von HeyGen hervorhebt. Dieses Video sollte einen dynamischen, modernen visuellen Stil mit einem lebhaften, aber anspruchsvollen Audiotrack aufweisen und veranschaulichen, wie vielfältige Inhalte mithilfe anpassbarer KI-Avatare und klarer Sprachsynthese präsentiert werden können, um den Videoerstellungs-Workflow zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 2-minütige Erzählung speziell für Agenturen mit internationalen Kunden und Lokalisierungsteams, die die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video mit Mehrsprachunterstützung demonstriert. Der visuelle Stil des Videos sollte global und vielfältig sein, ergänzt durch eine klare, autoritative Sprachsynthese, die zeigt, wie einfach überzeugende Inhalte aus einem einzigen Skript erstellt werden können, komplett mit automatischen Untertiteln in mehreren Sprachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Video für Kreativdirektoren und Content-Strategen, das die Vielseitigkeit der KI-Avatare und vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen veranschaulicht. Verwenden Sie einen ansprechenden, visuell reichen Stil mit freundlicher, inspirierender Musik, um zu demonstrieren, wie diese kreativen Elemente kombiniert werden können, um schnell vielfältige und wirkungsvolle Marketingvideos für verschiedene Kampagnen zu erstellen und Ideen mit minimalem Aufwand zum Leben zu erwecken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Agenturen funktioniert

Rationalisieren Sie die Inhaltserstellung für Kunden mit KI und liefern Sie professionelle Videos von Skript bis zum finalen Export effizient und in großem Maßstab.

1
Step 1
Videos aus Text erstellen
Verwandeln Sie das Skript Ihres Kunden mühelos in ein ansprechendes Video mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion, um eine schnelle Inhaltserstellung zu gewährleisten.
2
Step 2
Avatare auswählen und anpassen
Steigern Sie die visuelle Attraktivität und Verbindung, indem Sie aus einer Vielzahl lebensechter KI-Avatare wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, die perfekt zur Marke und zum Ton Ihres Kunden passt.
3
Step 3
Professionelle Sprachsynthese generieren
Verbessern Sie die Audioqualität Ihres Videos mit natürlich klingender Erzählung, die sofort mit unserem fortschrittlichen Sprachsynthese-Tool generiert wird, ideal für vielfältige Kundenprojekte.
4
Step 4
Exportieren und an Kunden liefern
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen Inhalte mühelos, indem Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um eine optimale Darstellung auf allen Plattformen zu gewährleisten, bevor Sie sie an Ihre Kunden liefern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende Kundenreferenzen

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Erfolgsgeschichten von Kunden und Erklärvideos, die authentisch die Erfolge der Kunden hervorheben und Vertrauen für Unternehmen aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht der KI-Video-Generator von HeyGen die Inhaltserstellung aus Text?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Tools, um Ihre Skripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln. Diese Text-zu-Video-Funktion rationalisiert die Videoproduktion und ermöglicht es, hochwertige Marketingvideos ohne umfangreiche Bearbeitung zu erstellen.

Kann HeyGen vielfältige KI-Avatare erstellen und mehrere Sprachen unterstützen?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette anpassbarer KI-Avatare, die Ihre Botschaft in verschiedenen Stilen übermitteln können. Mit robuster Mehrsprachunterstützung können Sie Ihre Inhalte problemlos für ein globales Publikum lokalisieren und Ihre Reichweite für Werbevideos erweitern.

Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von KI-Videos?

Der KI-Video-Editor von HeyGen umfasst umfassende Tools zur Anpassung Ihrer Videos, wie eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen und Szenen. Sie können problemlos Branding-Elemente wie Logos und spezifische Farben integrieren, um eine konsistente Markenidentität über alle Ihre Social-Media-Videos hinweg zu gewährleisten.

Wie können Kreativagenturen HeyGen für eine effiziente Videoproduktion nutzen?

HeyGen dient als idealer Video-Generator für Agenturen und ermöglicht die schnelle Produktion professioneller Social-Media-Videos und Werbevideos. Die intuitive Benutzeroberfläche und die KI-gestützten Tools ermöglichen es Kreativagenturen, die Inhaltserstellung zu skalieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Effizienz einzugehen.

