Videobroschüren-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende digitale Broschüren

Erzeugen Sie überzeugende Videomailer mit professioneller Sprachgenerierung für maximale Wirkung.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, die neu in der Videoproduktion sind, und demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit eines intuitiven Editors. Der visuelle Stil sollte sauber sein und Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen zeigen, während eine autoritative AI-Stimme die Zuschauer durch die Drag-and-Drop-Bearbeitungswerkzeuge führt, um eine digitale Videobroschüre zu erstellen, die zeigt, wie mühelos komplexe Designs von AI gehandhabt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Werbevideo für Verkaufsteams und Produktmanager, das die schnelle Inhaltserstellung hervorhebt. Verwenden Sie einen schnellen, ansprechenden visuellen Stil mit verschiedenen lebensechten AI-Avataren, die Produktmerkmale präsentieren. Eine energetische AI-Stimme, die aus einem prägnanten Skript generiert wird, wird die Geschwindigkeit und Effizienz des AI-Videobroschürengenerators mit Text-zu-Video-Fähigkeiten aus dem Skript betonen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges anspruchsvolles Erklärvideo für Spezialisten im Bereich Unternehmensbranding und Marketingagenturen, das sich auf professionelle Anpassung konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert und geschäftlich sein und die umfangreiche Auswahl an Vorlagen und Szenen sowie die nahtlose Integration von benutzerdefinierten Branding-Elementen demonstrieren, unterstützt von einer professionellen AI-Stimme, die die Vielseitigkeit der HeyGen-Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zeigt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges prägnantes Tutorial-Video für Veranstaltungsorganisatoren und Inhaltsverteiler, das die einfache Weitergabe von hochauflösenden Ausgaben veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte modern und effizient sein, wobei der Fokus auf der Qualität des endgültigen Videos und den verschiedenen Freigabeoptionen liegt, während eine klare und informative AI-Stimme erklärt, wie einfach es ist, die fertige Videobroschüre herunterzuladen und zu teilen, und die Nützlichkeit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen betont.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Videobroschüren-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende digitale Videobroschüren in nur vier einfachen Schritten und verwandeln Sie Ihre Botschaft in ein fesselndes visuelles Erlebnis.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von fachmännisch gestalteten Videobroschüren-Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihre einzigartige digitale Videobroschüre zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben mit unseren AI-gestützten Skripterstellungsfähigkeiten, einschließlich lebensechter AI-Avatare und dynamischer Szenen für fesselnde Erzählungen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit robusten Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um sicherzustellen, dass jede digitale Videobroschüre Ihren Unternehmensstil widerspiegelt.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie Ihre Broschüre
Sobald sie fertiggestellt ist, nutzen Sie hochauflösende Ausgaben und flexible Größenanpassungen im Seitenverhältnis, um Ihre Videobroschüre für nahtloses Teilen auf allen gewünschten Plattformen vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolge mit Videotestimonial-Broschüren hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Videobroschüren, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke mühelos aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI zur Erstellung lebensechter Videobroschüren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um professionelle AI-Sprachaufnahmen und lebensechte AI-Avatare zu generieren, die Skripte in ansprechende Videobroschüren verwandeln. Diese automatisierte visuelle Erzählweise sorgt für eine hochwertige Präsentation mit minimalem Aufwand.

Welche anpassbaren Design-Tools stehen für HeyGen-Videobroschüren zur Verfügung?

HeyGen bietet einen intuitiven Editor mit Drag-and-Drop-Bearbeitungswerkzeugen, dynamischen Vorlagen und der Integration von Marken-Kits. Dies ermöglicht es den Nutzern, individuelle Designs zu erstellen und ihre Marke effektiv in ihre digitale Videobroschüre zu integrieren.

Können HeyGen-Videobroschüren interaktive Elemente und benutzerdefiniertes Branding enthalten?

Ja, HeyGen ermöglicht die Integration von benutzerdefinierten Branding-Elementen und interaktiven Elementen wie Call-to-Action-Overlays. Dies erhöht das Engagement und ermöglicht eine schnelle Personalisierung von Videos für Marketing- und Verkaufsteams.

Welche Export- und Freigabemöglichkeiten gibt es für HeyGen-Videobroschüren?

HeyGen bietet Optionen für hochauflösende Ausgaben, die es den Nutzern ermöglichen, ihre digitalen Videobroschüren einfach herunterzuladen und zu teilen. Dies gewährleistet optimale Qualität für Online-Video-Werbung und effektives Produktmarketing.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo