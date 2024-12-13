Vertikaler Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Kurzvideos & Reels

Erstellen Sie atemberaubende vertikale Videos für soziale Medien in Minuten, indem Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek für fesselnde Inhalte nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges vertikales Video für angehende TikTok-Inhaltsersteller, das einen schnellen Trick für virale Inhalte demonstriert. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit trendiger Hintergrundmusik und schnellen Übergängen, um zu zeigen, wie HeyGens 'Vorlagen & Szenen'-Funktion schnell fesselnde Kurzvideos produzieren kann. Eine fröhliche 'Voiceover-Generierung' sollte die Zuschauer durch die Schritte führen und diejenigen ansprechen, die ihr 'Content Creation'-Spiel auf sozialen Medienplattformen verbessern möchten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Instagram Reels-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie sie ihre Markenpräsenz steigern können. Verwenden Sie einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit hochwertiger 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' und einem freundlichen 'AI-Avatar', der die wichtigsten Vorteile präsentiert. Das Video sollte nahtlos 'Untertitel' integrieren und HeyGen als leistungsstarken 'vertikalen Video-Generator' für die Erstellung polierter Markenstorys demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Technikbegeisterte und Pädagogen, das das Kernkonzept von 'AI-Voiceovers' in der modernen Videoproduktion erklärt. Der visuelle Stil sollte klar und modern sein, mit animierten Grafiken, die komplexe Ideen veranschaulichen, begleitet von einer autoritativen, aber zugänglichen 'Voiceover-Generierung'. Dieses Video sollte HeyGens Fähigkeit zur 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion für effiziente Content-Erstellung und seine Fähigkeit zur 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für verschiedene Plattformen betonen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges inspirierendes Kurzvideo für freiberufliche Kreative und Geschichtenerzähler, das die grenzenlosen Möglichkeiten der 'Benutzerdefinierten Szenario-Generierung' mit AI erkundet. Der visuelle und akustische Stil sollte künstlerisch und filmisch sein, mit abstrakten Visuals und eindrucksvoller Hintergrundmusik, die in einer kraftvollen Botschaft gipfeln, die von einem benutzerdefinierten 'AI-Avatar' übermittelt wird. Diese Aufforderung zielt darauf ab, die Vorstellungskraft zu entfachen und zu zeigen, wie HeyGen hilft, kreative Grenzen für 'Content Creation' zu erweitern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Vertikale Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende vertikale Videos für soziale Medienplattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts in nur vier einfachen Schritten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Starten Sie Ihre Content-Erstellung, indem Sie aus einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter **Vorlagen** wählen oder von Grund auf neu beginnen. HeyGens vielfältige **Vorlagen & Szenen** optimieren Ihren Workflow für vertikale Videos.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie **Untertitel** für Zugänglichkeit und Wirkung integrieren. HeyGens **Untertitel**-Funktion transkribiert und fügt Ihrem vertikalen Inhalt automatisch Text hinzu.
3
Step 3
Wenden Sie vertikale Formatierung an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video perfekt für die mobile Ansicht optimiert ist, indem Sie es auf das ideale **9:16-Seitenverhältnis** einstellen. Unsere **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**-Funktion passt Ihren Inhalt mühelos an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und laden Sie Ihr hochwertiges vertikales Video herunter. HeyGen sorgt für **keine Wasserzeichen**-Exporte und bietet ein professionelles Finish, das bereit ist, auf jeder sozialen Medienplattform geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie inspirierende vertikale Inhalte

Entwickeln Sie kraftvolle und inspirierende vertikale Videos, um Ihr Publikum auf beliebten sozialen Medienkanälen zu erreichen und zu inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine vertikalen Videoinhalte für soziale Medien verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarker vertikaler Video-Generator, mit dem Sie fesselnde Instagram Reels, YouTube Shorts und TikTok-Videos erstellen können. Nutzen Sie unsere professionell gestalteten Vorlagen und AI-Voiceovers, um mühelos hochwertige Inhalte zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen ohne umfangreiche Bearbeitungskenntnisse einfach fesselnde vertikale Videos erstellen?

Absolut. HeyGens intuitiver Drag & Drop-Editor und fortschrittliche AI-Funktionen vereinfachen den Prozess des vertikalen Video-Makers. Sie können schnell professionelle vertikale Videos erstellen, die perfekt für jede soziale Medienplattform geeignet sind.

Unterstützt HeyGen die Anpassung vertikaler Videos mit der einzigartigen Identität meiner Marke?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine konsistente Markenpräsenz zu wahren. Nutzen Sie unsere Brand-Kit-Funktionen und die Benutzerdefinierte Szenario-Generierung, um Ihr Logo, Ihre Farben und spezifische Ästhetik zu integrieren und sicherzustellen, dass Ihre vertikalen Videoanzeigen perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung trendiger vertikaler Videos?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Werkzeuge zur Erstellung trendiger vertikaler Videos. Entdecken Sie AI-generierte Visuals, dynamische Hintergrundmusik und eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek, um Ihre vertikalen Videos auf Plattformen wie TikTok und Instagram Reels hervorzuheben.

