Vertikaler Video-Editor: Erstellen Sie mühelos ansprechende Anzeigen
Erstellen Sie beeindruckende vertikale Anzeigen für TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exports.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Entwickeln Sie eine fesselnde 1-minütige Präsentation für Content-Ersteller, die zeigt, wie HeyGen als AI-vertikaler Video-Editor funktioniert und die Produktion von trendigem Content vereinfacht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Farbpaletten sowie einer energiegeladenen Stimme. Dieses Video sollte speziell die Kraft der Nutzung von 'Vorlagen & Szenen' demonstrieren, um schnell fesselnden Content für soziale Medien zu erstellen.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Instruktionssegment für Unternehmensschulungen, das zeigt, wie man zugängliche Schulungsmodule mit einem vertikalen Video-Editor erstellt. Die visuelle Präsentation muss klar, schrittweise und zugänglich sein, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme. Besonders wichtig ist die nahtlose Integration von 'Untertiteln/Beschriftungen', um sicherzustellen, dass der Inhalt auf verschiedenen Social-Media-Plattformen universell verstanden wird.
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Werbevideo für E-Commerce-Unternehmen vor, das zeigt, wie man Produktdemonstrationen effizient mit den Fähigkeiten von HeyGen für vertikale Videos skalieren kann. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und futuristisch sein, wobei professionelle 'AI-Avatare' Informationen mit einer konversationellen, aber dennoch polierten Stimme präsentieren. Dieses Konzept sollte die Fähigkeit hervorheben, überzeugende Erzählungen durch 'Text-zu-Video aus Skript' für eine schnelle Inhaltsbereitstellung zu generieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie die Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke vertikale Werbevideos mit AI und optimieren Sie Ihre Marketingkampagnen für maximale Wirkung.
Steigern Sie das Engagement in sozialen Medien.
Erstellen Sie mühelos fesselnde vertikale Videos und Clips, die speziell für TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts zugeschnitten sind, um Ihr Publikum zu begeistern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von vertikalen Videos für Plattformen wie TikTok?
HeyGen macht die Erstellung von vertikalen Videos mühelos, indem es einen speziellen vertikalen Video-Editor mit optimierten Seitenverhältnissen für Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts bietet. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Seitenverhältnis-Anpassung sorgen dafür, dass Ihr Inhalt auf jeder Social-Media-Plattform perfekt aussieht.
Welche AI-Funktionen sind im vertikalen Video-Editor von HeyGen verfügbar?
Der vertikale Video-Editor von HeyGen integriert fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich AI-Avatare und Sprachgenerierung, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren. Sie können Skripte in fesselnde vertikale Videos mit automatisch generierten Untertiteln verwandeln, was die Zugänglichkeit und Reichweite erhöht.
Kann ich Branding-Elemente in meinen vertikalen Werbevideos mit HeyGen anpassen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Branding-Elemente in Ihren vertikalen Werbevideos vollständig anzupassen. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo und Ihre bevorzugten Markenfarben, um eine konsistente und professionelle Darstellung auf all Ihren Social-Media-Plattformen sicherzustellen.
Wie schnell kann ich ein vertikales Video mit den Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen erstellen?
Mit den Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen können Sie effizient ein vollständiges vertikales Video aus einem Skript in wenigen Minuten erstellen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme, und der AI-vertikale Video-Editor von HeyGen produziert hochwertigen Inhalt, der bereit für Ihr Publikum ist.