Mit den Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen können Sie effizient ein vollständiges vertikales Video aus einem Skript in wenigen Minuten erstellen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme, und der AI-vertikale Video-Editor von HeyGen produziert hochwertigen Inhalt, der bereit für Ihr Publikum ist.