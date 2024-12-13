Erstellen Sie ansprechende Versus-Videos mit unserem Versus-Video-Maker

Gestalten Sie dynamische Versus-Videos mit trendigen Vorlagen und leistungsstarken AI-gestützten Tools, indem Sie HeyGens Sprachgenerierung für maximale Wirkung nutzen.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Übersichtsvideo für IT-Profis und Entwickler, das zeigt, wie HeyGen als fortschrittlicher AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Texteinblendungen und einer klaren, artikulierten Stimme. Demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Funktion, indem Sie ein komplexes technisches Dokument in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln und die Präzision der AI-Avatare hervorheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Vermarkter, die Videokreationstools erkunden, mit Fokus auf HeyGen als leistungsstarke Videobearbeitungssoftware. Verwenden Sie einen ansprechenden und hellen visuellen Stil mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Benutzerfreundlichkeit mit Vorlagen & Szenen und die Qualität der Sprachgenerierung zur Vereinfachung der Inhaltserstellung demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und E-Learning-Spezialisten, das die Wirkung von visuellen und Audioeffekten sowie Untertiteln veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und eindrucksvoll sein, indem er nahtlos diverse Medienbibliothek-/Stock-Footage integriert, mit synchronisierten Untertiteln/Untertiteln zur Verbesserung der Zugänglichkeit und des Engagements.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Schnell-Tutorial für Social-Media-Manager und Produkttutorial-Ersteller, das zeigt, wie man Rohmaterial, ähnlich dem Output eines Bildschirmrekorders, effizient in polierte Social-Media-Inhalte verwandelt. Präsentieren Sie einen schnellen, tutorialartigen visuellen Stil mit On-Screen-Text, der die Nützlichkeit von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exports und die professionelle Sprachgenerierung für die plattformübergreifende Einsatzbereitschaft hervorhebt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Versus-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Vergleichsvideos mit AI, vom Skript bis zum finalen Schnitt, und präsentieren Sie zwei unterschiedliche Standpunkte mit dynamischen visuellen und Audioelementen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Vergleichsskript
Beginnen Sie mit der Gliederung der beiden Themen, die Sie vergleichen möchten. Geben Sie Ihr Skript in unseren AI-Video-Generator ein und beschreiben Sie die wichtigsten Punkte für jede Seite.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen und stimmlichen Elemente
Wählen Sie AI-Avatare, um jede Seite Ihres Vergleichs darzustellen. Verbessern Sie Ihr Video mit unterschiedlichen Sprachaufnahmen und relevanten Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek für visuelle und Audioeffekte.
3
Step 3
Ordnen und verfeinern Sie Ihre Erzählung
Nutzen Sie die mehrschichtige Zeitleiste, um Ihre Vergleichspunkte effektiv zu sequenzieren. Fügen Sie Untertitel hinzu, um wichtige Details hervorzuheben und die Klarheit für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Versus-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Veröffentlichen Sie es direkt auf sozialen Plattformen, um Ihr Publikum mit überzeugenden Vergleichen zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungen mit vergleichenden AI-Videos

.

Verbessern Sie die Lernergebnisse, indem Sie dynamische "Versus"-Videos erstellen, die Konzepte, Werkzeuge oder Szenarien für ein besseres Verständnis vergleichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI für die professionelle Videoproduktion?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Videos mit leistungsstarken AI-gestützten Tools verwandelt. Es verwendet ausgeklügelte AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Inhaltserstellung zu optimieren und komplexe Videobearbeitungssoftware überflüssig zu machen.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet robuste AI-gestützte Tools zur Erstellung dynamischer Inhalte, die visuelle und Audioeffekte nahtlos integrieren. Benutzer können leicht Untertitel hinzufügen und trendige Vorlagen nutzen, um hochwertige Videos zu produzieren, ohne traditionelle Videobearbeitungssoftware zu benötigen.

Wie kann HeyGen meine Videos für verschiedene Plattformen optimieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos mühelos für verschiedene Zielgruppen und Plattformen vorzubereiten. Mit flexiblen Seitenverhältnis-Anpassungen und vielfältigen Exportoptionen können Sie auf sozialen Plattformen veröffentlichen und sicherstellen, dass Ihr Inhalt überall perfekt aussieht.

Vereinfacht HeyGen den Text-zu-Video-Erstellungsprozess?

Absolut. HeyGen ist als intuitiver AI-Video-Generator konzipiert, der die Text-zu-Video-Erstellung bemerkenswert einfach macht. Sie können Ihr Skript in wenigen Minuten in ein poliertes Video verwandeln und die Komplexität traditioneller Videobearbeitungssoftware umgehen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo