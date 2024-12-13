Entwickeln Sie ein umfassendes 90-Sekunden-Erklärvideo, das sich an angehende Unternehmer und neue Investoren richtet und komplexe Investitionskonzepte wie Wandelanleihen oder SAFE-Vereinbarungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit animierten Diagrammen und Grafiken, ergänzt durch eine ruhige, autoritative AI-Stimme, um Klarheit und Vertrauen zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare, um wichtige Informationen zu präsentieren, die das Engagement erhöhen und komplexe Themen leicht verständlich machen.

Video Generieren