Anbieter-Schulungsvideo-Ersteller: Mühelose Erstellung & Einführung

Erstellen Sie professionelle Videos für die Anbieter-Einführung, um die Zufriedenheit zu steigern, unterstützt von HeyGens AI-Avataren.

382/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Anbieter, um ein schnelles Produktupdate zu präsentieren, mit einem modernen, klaren visuellen Stil und einer direkten, klaren Stimme. Dieses professionelle Video wird mühelos durch die Eingabe eines Skripts generiert und demonstriert die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video aus Skripten für schnelle Kommunikation.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 60-sekündiges Video-Tutorial für ein globales Publikum von Anbietern, das einen vielfältigen und inklusiven visuellen Stil mit einer beruhigenden, erklärenden Stimme nutzt. Ein AI-Avatar präsentiert wichtige Videodokumentationen, während Untertitel/Übersetzungen die Zugänglichkeit und das Verständnis für jeden Zuschauer, unabhängig von der Sprache, sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Teams, das zeigt, wie man Schulungsvideos mit Leichtigkeit erstellt, präsentiert mit einem lebendigen visuellen Stil und einem informativen Audiostil. Dieses Video demonstriert die Nutzung der umfangreichen Vorlagen & Szenen und der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell überzeugende Bildungsinhalte zusammenzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Anbieter-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Anbieter-Einführung und Schulung mit professionellen Videos, die komplexe Informationen klar und zugänglich für effizientes Lernen machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Schulungsskripts oder nutzen Sie einen AI-Skriptersteller, um ansprechende Inhalte für Ihre Anbieterschulungsvideos zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Darbietung zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit Hilfe von Branding-Kontrollen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in Ihren Schulungsvideos zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen Videos, indem Sie Seitenverhältnisse anpassen und sie in verschiedenen Formaten exportieren, um sie einfach an Ihre Anbieter zu verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anbieterinformationen

.

Nutzen Sie AI, um komplexe technische Details in klare, verständliche Videoerklärungen für Anbieter zu zerlegen und so das Verständnis sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos für Anbieter helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videoinhalte für die Anbieterschulung mit AI-Avataren, professionellen Vorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek zu erstellen, die Skripte in dynamische, visuell ansprechende Videos verwandeln. Dies macht die Produktion hochwertiger Schulungsvideos mühelos.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Schulungsinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung von Schulungsvideos zu vereinfachen, sodass Sie professionelle Videos aus Textskripten mit realistischen AI-Sprachüberlagerungen und automatischen Untertiteln generieren können. Es vereinfacht den Prozess für jeden Schulungsvideo-Ersteller, um wirkungsvolle Videodokumentationen effizient zu erstellen.

Kann ich Anbieterschulungsvideos mit HeyGen an meine Markenstandards anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten direkt in Ihre Anbieterschulungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit dem professionellen Image und den Standards Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoelemente wie Bildschirmaufzeichnung oder Mehrsprachigkeitsoptionen für Schulungen?

Ja, HeyGen unterstützt integrierte Bildschirmaufzeichnungsfunktionen und bietet AI-Übersetzungen und Untertitel, wodurch Ihre Schulungsvideos für diverse globale Anbieter zugänglich und anpassbar werden. Es ist eine umfassende AI-Videoplattform für moderne Lern- und Entwicklungsteams.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo