Generator für Lieferantenschulungsvideos: Erstellen Sie schnell AI-Videos

Transformieren Sie das Onboarding von Lieferanten mit professionellen, AI-gestützten Schulungsvideos, die anpassbare AI-Avatare für ansprechende Inhalte nutzen.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video vor, das für neue Vertreter von Lieferanten konzipiert ist und eine professionelle und einladende Einführung in den Onboarding-Prozess Ihres Unternehmens bietet. Dieses kurze Schulungsvideo würde die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um wichtige Informationen klar zu präsentieren, unterstützt von einer AI-generierten Sprachübertragung, um ein ansprechendes und prägnantes Lernerlebnis zu gewährleisten, das sich auf das Onboarding von Lieferanten konzentriert.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo speziell für bestehende Lieferanten, das die neuesten Updates Ihres Lieferantenportals detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit leicht verständlicher Erzählung, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um klare Inhalte zu generieren, und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit in diesen wichtigen Schulungsvideos für das Lieferantenportal zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges dynamisches Video, das sich an L&D-Teams richtet und zeigt, wie HeyGen die Erstellung hochwertiger Schulungsinhalte vereinfachen kann. Dieses Video sollte ansprechende, anpassbare visuelle Elemente aus den Vorlagen und Szenen von HeyGen enthalten, mit verschiedenen Optionen zur Sprachübertragung, um die mehrsprachige Unterstützung für eine globale Lieferantenbasis zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Demonstrationsvideo für interne Teams im Lieferantenmanagement, das eine neue Funktion innerhalb Ihres internen Systems veranschaulicht. Das Video sollte hauptsächlich präzise Bildschirmaufnahmen mit überlagerten Erklärungen verwenden, die dann mit der Funktion zur Größenanpassung und dem Export von HeyGen für verschiedene Plattformen optimiert werden können, zusammen mit hinzugefügten Untertiteln für Klarheit im Lieferantenmanagement.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

Wie ein Generator für Lieferantenschulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Schulungsvideos für Ihr Lieferantenportal mit AI-gestützten Tools, die das Onboarding und die Ausbildung vereinfachen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres geschriebenen Inhalts. Unsere Text-zu-Video-AI verwandelt Ihr Skript sofort in eine dynamische visuelle Präsentation und bildet die Grundlage Ihrer Lieferantenschulung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, die der ansprechende Präsentator in Ihrem Video sein sollen. Dies verleiht einen menschlichen Touch, ohne dass Kameras oder Dreharbeiten erforderlich sind, ideal für das Onboarding von Lieferanten.
3
Step 3
Fügen Sie Markenelemente hinzu
Wenden Sie Ihre Markenidentität auf Szenen mit benutzerdefinierten Logos, Farben und Hintergrundmusik an. Dies stellt sicher, dass Ihre Lieferantenschulungsvideos perfekt mit den visuellen Richtlinien Ihres Unternehmens übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihre hochwertigen Lieferantenschulungsvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie sie einfach auf Ihren Plattformen, um neue Lieferanten effizient zu schulen und einzuarbeiten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Beschleunigen Sie die Produktion von Schulungsvideos

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Lieferantenschulungsvideos in Minuten und reduzieren Sie die Produktionszeit und -kosten erheblich.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen effizient AI-Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und eine leistungsstarke Text-zu-Video-Engine, um Ihre Skripte in ansprechende AI-Schulungsvideos mit unvergleichlicher Effizienz zu verwandeln. Diese leistungsstarke Fähigkeit ermöglicht es L&D-Teams, schnell hochwertige Schulungsinhalte für das Lieferantenmanagement und Onboarding zu produzieren.

Kann HeyGen Lieferantenschulungsvideos mit spezifischen Markenelementen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht umfassende Markensteuerung, sodass Sie problemlos das Logo Ihrer Organisation, Markenfarben und einzigartige visuelle Elemente mithilfe von markenspezifischen Szenen und anpassbaren Vorlagen integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre Lieferantenschulungsvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung detaillierter Schulungen für das Lieferantenportal?

HeyGen bietet wesentliche technische Funktionen wie integrierte Bildschirmaufnahmen, ideal zur Demonstration komplexer Lieferantenportale oder Softwareoberflächen direkt in Ihren Schulungsvideos. Zusätzlich können Sie AI-generierte Sprachübertragungen für klare Erzählungen nutzen und automatisch Untertitel hinzufügen, um das Verständnis zu verbessern.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheitsfunktionen wie mehrsprachige Untertitel für Schulungsinhalte?

Ja, HeyGen ist mit Blick auf Barrierefreiheit konzipiert und bietet automatische Untertitelgenerierung für alle AI-Schulungsvideos. Darüber hinaus ermöglichen seine mehrsprachigen Fähigkeiten die Erstellung von Onboarding-Materialien für Lieferanten, die effektiv ein vielfältiges, globales Publikum erreichen und ein umfassendes Verständnis sicherstellen.

