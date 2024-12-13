Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video vor, das für neue Vertreter von Lieferanten konzipiert ist und eine professionelle und einladende Einführung in den Onboarding-Prozess Ihres Unternehmens bietet. Dieses kurze Schulungsvideo würde die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um wichtige Informationen klar zu präsentieren, unterstützt von einer AI-generierten Sprachübertragung, um ein ansprechendes und prägnantes Lernerlebnis zu gewährleisten, das sich auf das Onboarding von Lieferanten konzentriert.

