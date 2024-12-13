Der ultimative Anbieter-Onboarding-Videoersteller für Effizienz

Optimieren Sie Ihr Anbieter-Onboarding mit automatisierter Videogenerierung, die Skripte mühelos in ansprechende Videos verwandelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Anbieter, um wichtige Richtlinienänderungen zu kommunizieren und die Einhaltung sicherzustellen. Das Video sollte einen direkten, informativen visuellen Stil annehmen, mit klaren Bildschirmtexten, um wichtige Änderungen hervorzuheben, und einer professionellen Voiceover, die mit HeyGen's Voiceover-Generierung erstellt wurde. Nutzen Sie HeyGen's Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Verständnis der neuen Vorschriften zu verbessern und es zu einer effektiven automatisierten Plattform für wesentliche 'Sofort-Updates' im Zusammenhang mit Onboarding-Videos zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Mikro-Lernvideo für Anbieter, wie man Rechnungen über das neue Portalmodul einreicht. Das Video sollte einen animierten, schrittweisen visuellen Stil mit ansprechenden Übergängen und einer freundlichen AI-Stimme haben. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um dieses Schulungsvideo schnell zu erstellen und zu demonstrieren, wie eine automatisierte Plattform effiziente Schulungsvideos mit anpassbaren Vorlagen für spezifische Aufgaben liefern kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Ankündigungsvideo für alle aktiven Anbieter, das einen bedeutenden neuen Vorteil oder eine Funktion in ihrem Partnerschaftsprogramm detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, hochwertige visuelle Elemente und eine aufmunternde AI-generierte Erzählung einbeziehen. Verwenden Sie HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung mit relevanten lizenzfreien HD-Videos zu bereichern und die automatisierte Videogenerierung effektiv zu nutzen, um eine überzeugende Botschaft als Videoersteller zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Anbieter-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihren Anbieter-Onboarding-Prozess mit ansprechenden, professionellen Videos, die mühelos erstellt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Inhalte mit anpassbaren Vorlagen
Starten Sie Ihr Anbieter-Onboarding-Video, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek anpassbarer Vorlagen wählen, die eine professionelle Grundlage für Ihre Inhalte bieten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare für mehr Engagement hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie AI-Avatare einbinden, die Informationen klar präsentieren und Ihr Onboarding-Inhalt dynamischer und persönlicher machen.
3
Step 3
Branden Sie Ihr Video und verfeinern Sie den Ton
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farbschemata, um visuelle Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Markenidentität im gesamten Video zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie zur Verbreitung
Finalisieren Sie Ihr Anbieter-Onboarding-Video, indem Sie bevorzugte Exportoptionen und Seitenverhältnisse auswählen und es dann effizient über Ihre gewünschten Plattformen teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Richten Sie Anbieter auf die Unternehmensvision aus

Verwenden Sie ansprechende AI-Videos, um beeindruckende Kundenerfolgsgeschichten zu präsentieren und neuen Anbietern die Mission des Unternehmens und ihre Rolle zu verdeutlichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist eine benutzerfreundliche, automatisierte Plattform, die fortschrittliche AI nutzt, um Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und AI-Erzählung zu verwandeln. Diese mühelose Automatisierung rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess von Text-zu-Video und macht ihn für jeden zugänglich.

Kann ich meine Videos mit HeyGen's Plattform und anpassbaren Vorlagen branden?

Ja, HeyGen bietet vollständige Anpassungsoptionen und leistungsstarke Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo einfach integrieren, Markenfarben wählen und anpassbare Vorlagen im Video-Editor nutzen, um Konsistenz und Professionalität zu gewährleisten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Videozugänglichkeit und globale Reichweite?

HeyGen macht Videos weltweit zugänglich durch automatisierte Untertitelgenerierung und mehrsprachige AI-Erzählung, einschließlich fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Plattform-Fähigkeiten. Dies ermöglicht es Ihnen, mühelos mehrsprachige Schulungsinhalte mit Bildschirmtexten und Untertiteln für diverse Zielgruppen zu erstellen und Ihre Reichweite zu erweitern.

Unterstützt HeyGen die Integration externer Medien oder Stock-Assets in Videos?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Medienbibliotheksunterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen externen Medien einfach zu integrieren oder aus einer Vielzahl von lizenzfreien HD-Videos und Bildern auszuwählen. Dies bereichert Ihren Videoinhalt mit vielfältigen visuellen Elementen und ergänzt Ihre AI-generierten Szenen und Bildschirmaufnahmen.

