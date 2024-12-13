Absolut, die Lieferanten-Onboarding-Plattform von HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und erfordert keinen Code, um Ihre Prozesse einzurichten und zu verwalten. Sie umfasst ein dediziertes Lieferantenportal für nahtlose Interaktion und einen AI-Assistenten, der sowohl Ihr Team als auch die Lieferanten effizient anleitet.