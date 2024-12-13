Lieferant des Monats Video Maker: Mühelose Anerkennung

Erkennen Sie Ihre Top-Lieferanten mit professionellen Videos an, die von HeyGens AI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Anerkennungsvideo 'Lieferant des Monats' für interne Teams und den geehrten Lieferanten, mit einem professionellen, feierlichen visuellen Stil, dynamischen Übergängen und einem enthusiastischen Ton. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine überzeugende Botschaft der Wertschätzung zu übermitteln und ein fesselndes und unvergessliches Anerkennungsstück zu schaffen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, um Ihren 'Lieferant des Monats' auf sozialen Medienplattformen anzukündigen, das sich an Kunden und Partner richtet. Verwenden Sie einen modernen und informativen visuellen Stil mit eleganten Grafiken und mitreißender Hintergrundmusik. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um wichtige Highlights und Erfolge zu präsentieren und sicherzustellen, dass der Inhalt hochgradig ansprechend und professionell ist.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Marketingteams und kleine Unternehmen, das zeigt, wie einfach es ist, ein 'Lieferant des Monats'-Spotlight mit einem AI-Video-Maker zu erstellen. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, benutzerfreundlich und informativ sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm und einem freundlichen Erzähler. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervor, um die schnelle Inhaltserstellung zu demonstrieren und zur Nutzung zu ermutigen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Anerkennungsvideo, das sich auf ein 'Lieferant des Monats'-Testimonial konzentriert, das sich an potenzielle zukünftige Lieferanten und interne Teams richtet. Verwenden Sie einen authentischen, interviewartigen visuellen Ansatz, der positive Anekdoten und relevantes Stockmaterial einbezieht, um ein professionelles Gefühl zu erzeugen. Stellen Sie die Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für alle gesprochenen Inhalte verwenden, um die Gesamtwirkung dieser fesselnden Videos zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Lieferant des Monats Video erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Anerkennungsvideos für Ihre Top-Performer mit AI-gestützten Tools, um die Teammoral zu steigern und ihre Erfolge zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen, die für Anerkennung entwickelt wurden, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand für vollständige Anpassung mit unseren Vorlagen & Szenen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und Medien hinzu
Geben Sie Ihr gewünschtes Skript ein, um die Erfolge des Lieferanten hervorzuheben, und laden Sie problemlos relevante Bilder oder Videoclips mit unserer Text-zu-Video-Funktion hoch.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Sprachüberlagerungen
Verwandeln Sie Ihr Skript sofort in natürlich klingende Sprachüberlagerungen und fügen Sie eine professionelle Audioebene zu Ihren Anerkennungsvideos hinzu, indem Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion nutzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihre endgültigen professionellen Videos, passen Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie sie bereit zum Teilen mit unserer Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Professionelle Werbeinhalte produzieren

.

Entwickeln Sie professionelle, leistungsstarke Werbevideos, um die Erfolge und Angebote Ihrer Lieferanten effektiv mit AI zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Videos mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Maker zu erstellen. Unsere End-to-End-Video-Generierungsfähigkeiten, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen, sorgen dafür, dass Ihr Inhalt wirkungsvoll und poliert ist.

Kann ich AI-Avatare verwenden, um mit HeyGen ansprechende Videos zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare zu nutzen, um ansprechende Videos zu produzieren. Geben Sie einfach Ihr Text-zu-Video-Skript ein, und unsere AI-Funktionen generieren natürliche Sprachüberlagerungen, die Ihre Botschaft zum Leben erwecken.

Welche Art von Werbeinhalten kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Video-Maker, der sich perfekt für die Erstellung verschiedener Werbeinhalte eignet, einschließlich ansprechender Promo-Videos, Marketingvideos und Erklärvideos. Unsere Plattform bietet zahlreiche Vorlagen, die für soziale Medien und andere Plattformen optimiert sind, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.

Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung und -erstellung?

HeyGen vereinfacht den gesamten Prozess der Videoerstellung und -bearbeitung durch seine intuitive, AI-gestützte Plattform. Unser Video-Maker erleichtert mühelose Bearbeitungen und optimierte Workflows, sodass Sie schnell hochwertige Videos ohne komplexe Software erstellen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo