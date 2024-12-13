Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video, das sich an Startup-Gründer richtet und zeigt, wie sie überzeugende Investorenpräsentationen halten können. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Animationen und einem mitreißenden Soundtrack, während ein AI-Avatar die wichtigsten Geschäftszahlen und die Vision professionell präsentiert und dabei die AI-Avatar-Fähigkeit von HeyGen für eine persönliche Note nutzt.

Video Generieren