Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video, das sich an Startup-Gründer richtet und zeigt, wie sie überzeugende Investorenpräsentationen halten können. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Animationen und einem mitreißenden Soundtrack, während ein AI-Avatar die wichtigsten Geschäftszahlen und die Vision professionell präsentiert und dabei die AI-Avatar-Fähigkeit von HeyGen für eine persönliche Note nutzt.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für kleine Unternehmer und Marketingteams, das die nahtlose Umwandlung eines Pitch-Deck-Videos in eine ansprechende Präsentation demonstriert. Das Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil mit deutlichem On-Screen-Text und einer beruhigenden Stimme haben, die die Einfachheit der Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervorhebt, um schriftliche Inhalte in eine ausgefeilte Erzählung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Pitch-Video für Innovatoren, die nach Risikokapitalgebern suchen, und betonen Sie eine einzigartige Lösung für ein Marktproblem. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit eindrucksvollen Übergängen und einer kraftvollen, selbstbewussten Stimme. Zeigen Sie, wie die Vorlagen und Szenen von HeyGen den Start der Erstellung eines professionellen VC-Pitch-Video-Generator-Erlebnisses ermöglichen und sofortiges Engagement sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video für Unternehmen, die bedeutende Finanzierungsrunden anstreben, und heben Sie deren professionelle Markenbildung und Marktchancen hervor. Der visuelle Stil sollte autoritativ und anspruchsvoll sein, mit hochauflösendem Unternehmensmaterial, eleganten Grafiken und einer fesselnden, gut modulierten Erzählung, die die Voiceover-Generierung von HeyGen nutzt, um AI-gestütztes Storytelling zu schaffen, das mit Gravitas Finanzierung sichert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein VC-Pitch-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Investorenpräsentationen. Verwandeln Sie Ihr Pitch-Deck in ein professionelles Video mit AI-gestütztem Storytelling und sichern Sie schneller Finanzierung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres überzeugenden Investorenpitch-Skripts. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform, um Ihre Worte nahtlos in fesselndes AI-gestütztes Storytelling zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, um Ihren Pitch zu visualisieren. Unsere intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Erzählung mühelos mit dynamischen Hintergründen und Layouts zu bereichern.
3
Step 3
Fügen Sie Ihren AI-Präsentator hinzu
Erwecken Sie Ihren Pitch zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar hinzufügen, der Ihre Inhalte präsentiert. Passen Sie das Aussehen und die Stimme Ihres Präsentators an, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren & Teilen
Erstellen Sie Ihr finales Investorenpitch-Video in hochauflösenden Formaten, die für jede Plattform optimiert sind. Teilen Sie Ihr ausgefeiltes Video selbstbewusst, bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Pitch-Video-Erstellung

Produzieren Sie schnell professionelle, wirkungsvolle Investorenpitch-Videos aus Skripten oder PPTs mit AI, um Ihre Finanzierungserfolge zu optimieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung überzeugender VC-Pitch-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Investorenpräsentationen mit AI-gestütztem Storytelling zu erstellen, indem Sie Ihr Pitch-Deck in ein dynamisches Video verwandeln. Nutzen Sie Vorlagen und AI-Avatare, um Ihre Botschaft professionell zu vermitteln und Finanzierung zu sichern.

Kann ich AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen für meinen Pitch verwenden?

Absolut! HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, ein professionelles Pitch-Video zu erstellen, ohne eine Kamera oder Schauspieler zu benötigen. Dies verbessert Ihre Präsentation mit einem ausgefeilten, markenkonformen Look.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Investorenpräsentationen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere Elemente für eine konsistente, professionelle Präsentation zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Investorenpräsentationen die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln und hervorstechen.

Wie kann HeyGen die Erstellung meines Pitch-Deck-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung eines Pitch-Deck-Videos mit intuitiven Tools und Vorlagen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihr PPT schnell in ein Video umzuwandeln, datengesteuerte Visualisierungen zu integrieren und von einer automatisierten Erzählstruktur zu profitieren, um Ihre Vision effektiv zu kommunizieren.

