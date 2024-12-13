Ihr Go-To-Werte-Video-Macher für fesselnde Inhalte

Erstellen Sie ein 45-sekündiges "Unternehmenswerte-Video" für neue Mitarbeiter und potenzielle Kunden, das unser Engagement durch moderne, klare Grafiken und ansprechende visuelle Elemente zeigt. Nutzen Sie einen AI-Videogenerator, um ein professionelles Voiceover mit inspirierender Hintergrundmusik zu erstellen, wobei AI-Avatare jeden Kernwert klar erklären.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das als Erklärvideo eine neue Produktfunktion mit hellen, professionellen Vorlagen und klaren Grafiken hervorhebt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion für ein lebhaftes, energiegeladenes Voiceover, das sich in den vollen Terminkalender eines Unternehmers einfügt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für internes Personal, das ein schnelles Update zu neuen Unternehmensrichtlinien mit klaren, informativen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek und Stock-Unterstützung bietet. Stellen Sie sicher, dass das Audio ein ruhiges, autoritatives Voiceover und genaue Untertitel enthält, um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein auffälliges 15-sekündiges Social-Media-Video für die breite Öffentlichkeit, das mit filmischen visuellen Elementen und individueller Markenbildung eine überzeugende Markenstory erzählt. Dieses Video muss leicht an verschiedene Plattformen anpassbar sein, indem das Seitenverhältnis geändert und exportiert wird, begleitet von eindrucksvoller Hintergrundmusik, um das Engagement zu maximieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Werte-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Unternehmenswerte-Videos mit AI, die Ihre Botschaft in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, die Resonanz finden.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der Kernwerte Ihres Unternehmens. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr geschriebenes Skript in dynamische Szenen zu verwandeln und die Grundlage für Ihr fesselndes Video zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek von Videovorlagen, die für professionelle Kommunikation entwickelt wurden. Passen Sie Layouts an und integrieren Sie Ihre Markenassets, um sicherzustellen, dass Ihr Werte-Video perfekt zur Identität Ihres Unternehmens passt.
3
Step 3
Fügen Sie Ihren Erzähler hinzu
Verleihen Sie Ihrem Video einen professionellen Touch. Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Werte zu präsentieren, oder erstellen Sie ein klares Voiceover, um Ihre Botschaft wirkungsvoll und einprägsam zu artikulieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Werte-Video und exportieren Sie es in einer hochauflösenden MP4-Datei. Ihr professionelles, AI-generiertes Video ist nun bereit, intern oder extern geteilt zu werden, um die Mission Ihres Unternehmens zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Videoproduktion vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der den gesamten Videoproduktionsprozess vereinfacht. Mit unseren leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen und realistischen AI-Avataren können Sie mühelos Skripte in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, ideal für Marketingvideos oder Unternehmenswerte-Videos.

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für meine Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Custom Branding-Funktionen, um eine konsistente Markenidentität zu wahren. Sie können Ihr Logo, Ihre Farben und professionelle Vorlagen einfach anwenden, um Videos mit einem modernen visuellen Stil zu erstellen, der zu Ihrer Marke passt.

Kann HeyGen professionelle Erklärvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der effizienten Erstellung professioneller Erklärvideos zu helfen. Nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen, erstellen Sie überzeugende Skripte mit synchronisiertem Audio und Voiceover und fügen Sie Untertitel hinzu, um ein umfassendes und hochauflösendes Videoergebnis zu erzielen.

Ist HeyGen ein effektiver Online-Video-Editor?

HeyGen dient als umfassender Online-Video-Editor und bietet einen vollständigen Videoproduktionsprozess von Anfang bis Ende. Unsere Plattform bietet intuitive Werkzeuge für Bearbeitungen und Übergänge, sodass Sie Seitenverhältnisse anpassen und eine professionelle Videoqualität für jeden Anwendungsfall sicherstellen können.

