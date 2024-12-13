AI-Video-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit Leichtigkeit

Produzieren Sie mühelos professionelle Videos für Marketing- oder Erklärinhalte, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an Entwickler und technische Leiter richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Generator die Content-Produktion für API-Integrationsdokumentationen optimieren kann. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberfläche eines Online-Tools, ergänzt durch eine klare, autoritative Voiceover-Generierung. Heben Sie hervor, wie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten eine schnelle Prototypenerstellung für interne technische Tutorials ermöglicht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Marketingvideo, das sich an digitale Marketer richtet, die ihre Kampagnen verbessern möchten. Dieses Video sollte einen dynamischen und visuell reichen Stil annehmen, vorgefertigte Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell die Erstellung von ansprechenden Erklärvideos zu demonstrieren. Fügen Sie fröhliche Hintergrundmusik hinzu und stellen Sie sicher, dass Untertitel/Caption automatisch generiert werden, um die Reichweite des Publikums auch in geräuschlosen Umgebungen zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges internes Schulungsvideo für Unternehmensausbilder und HR-Profis über die Vorteile der Integration von AI-Video in das Onboarding. Die visuelle Präsentation sollte professionell und unkompliziert sein, mit einem vielfältigen AI-Avatar, der die wichtigsten Punkte in einem klaren, freundlichen Ton vermittelt, unterstützt durch präzise Voiceover-Generierung. Der Gesamteindruck sollte hochwertig und informativ sein und die einfache Content-Erstellung betonen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer, das sie dazu inspirieren soll, fortschrittliche Videokreationstools für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Der visuelle Stil sollte inspirierend und erstrebenswert sein, hochwertige Stock-Footage aus der Medienbibliothek/Stock-Support-Funktion integrieren, um filmische Visuals zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Plattformen optimiert werden kann, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren, um maximale Wirkung zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle Videos mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, der Ihren kreativen Prozess optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes, und unsere AI generiert sofort Videoinhalte. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, die zu Ihrer Botschaft und Marke passen. Erwecken Sie Ihre Erzählung mit ansprechenden On-Screen-Präsentatoren zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit automatischer Voiceover-Generierung, um eine klare und natürliche Wiedergabe zu gewährleisten. Sie können auch Untertitel und Captions für eine breitere Zugänglichkeit hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das perfekte Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einstellen und es dann in hoher Qualität exportieren. Teilen Sie Ihr professionelles Video ganz einfach mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement mit Social-Media-Videos steigern

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos mit unserem AI-Video-Generator, um Ihre Botschaft zu verbreiten und ein breiteres Publikum effektiv zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Videoerstellung vereinfacht, indem er Nutzern ermöglicht, Textvorgaben in hochwertige Videos zu verwandeln. Er nutzt realistische AI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Video-Technologie, um den Prozess effizient und zugänglich zu machen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen, die für die moderne Videoproduktion unerlässlich sind, einschließlich AI-generierter Voiceovers, automatischer Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und umfassender Branding-Kontrollen. Diese Tools gewährleisten eine hochwertige Videoausgabe, die für verschiedene kommerzielle Zwecke geeignet ist.

Kann HeyGen in bestehende Videoproduktions-Workflows integriert werden?

Ja, HeyGen ist für die nahtlose Integration in diverse Produktions-Workflows konzipiert und bietet eine reichhaltige Medienbibliothek, anpassbare Vorlagen und Seitenverhältnis-Anpassungen. Seine API-Integrationsfähigkeiten erleichtern zudem effiziente Content-Erstellung und Video-Bearbeitungsprozesse.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Ausgabe und kommerzielle Verbreitung?

HeyGen unterstützt den Export von Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass der Inhalt für verschiedene Plattformen optimiert und für kommerzielle Zwecke bereit ist. Nutzer können hochwertige MP4-Dateien direkt von der Plattform herunterladen, um sie sofort zu verbreiten.

