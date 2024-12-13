Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Informationsvideo vor, das die Bedeutung von Routineimpfungen für Erwachsene erklärt, gestaltet als "Impfstoff-Informationsvideo-Ersteller"-Inhalt für die breite Öffentlichkeit. Dieses Stück für "öffentliche Gesundheitskampagnen" erfordert einen beruhigenden und professionellen visuellen Stil, mit einem freundlichen KI-Avatar, der direkt zum Zuschauer spricht, begleitet von beruhigender Hintergrundmusik. Dabei wird HeyGens leistungsstarke KI-Avatare-Funktion genutzt, um eine konsistente, einfühlsame Ansprache zu gewährleisten, die darauf abzielt, häufige Bedenken zu entmystifizieren und zur Prävention zu ermutigen.

Video Generieren