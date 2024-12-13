Nutzungsanleitung Video Maker: Erstellen Sie einfache Anleitungs-Guides

Produzieren Sie schnell ansprechende Anleitungs-Videos mit intuitiven Vorlagen & Szenen, die komplexe Anweisungen für jedes Publikum vereinfachen.

Ermöglichen Sie es Kleinunternehmern, mühelos wirkungsvolle 45-sekündige Anleitungs-Videos zu erstellen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren. Diese Erzählung sollte einen hellen, sauberen und ermutigenden visuellen Stil annehmen, mit einer freundlichen, professionellen Stimme, die sie Schritt für Schritt anleitet. Heben Sie hervor, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht und ihn auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung zugänglich macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Pädagogen und Trainer: Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das zeigt, wie komplexe Themen vereinfacht werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, ansprechend und klar sein, mit einer ruhigen Stimme, möglicherweise von einem AI-Avatar, um eine konsistente Präsenz zu gewährleisten. Betonen Sie, dass keine Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind, was die AI-Avatare von HeyGen zu einem perfekten Werkzeug für die Erstellung überzeugender Lehrinhalte macht.
Beispiel-Prompt 2
Produktmanager können ihre Funktionsankündigungen mit einem dynamischen 30-sekündigen Tutorial-Video revolutionieren. Streben Sie einen eleganten, modernen und energetischen visuellen Stil an, komplett mit dynamischen Übergängen und einer professionellen, selbstbewussten Stimme. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen die schnelle Produktion hochwertiger Videos ermöglicht, um neue Updates effektiv an die Nutzer zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 3
HR-Profis und Onboarding-Spezialisten können ein einladendes und informatives 50-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter erstellen. Der visuelle Stil sollte unternehmensfreundlich mit klaren Grafiken sein, ergänzt durch eine klare, beruhigende Erzählung. Zeigen Sie, wie die vielfältigen Videovorlagen und Szenen von HeyGen die Erstellung wesentlicher Anleitungsvideos vereinfachen, um eine konsistente Markenbotschaft und ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Nutzungsanleitung Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle, klare Anleitungsvideos, die Zuschauer fesseln und komplexe Aufgaben vereinfachen, ohne Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Anleitungsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder nutzen Sie unseren "AI-Skriptgenerator", um schnell Ihre Anleitung zu skizzieren. Dieser grundlegende Schritt vereinfacht den Inhaltserstellungsprozess für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zu übermitteln. Diese virtuellen Präsentatoren verbessern die Klarheit Ihrer "Anleitungsvideos", indem sie komplexe Konzepte leichter verständlich machen.
3
Step 3
Anpassungen und Branding anwenden
Perfektionieren Sie Ihr Video mit unserem umfassenden "Online-Video-Editor". Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Ihnen, Szenen einfach zu verfeinern und Ihre Markenidentität für professionelle "hochwertige Videos" zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihre Anleitung
Sobald Sie zufrieden sind, "exportieren" Sie Ihr fertiges Video mit unserer Funktion "Größenanpassung & Exporte". Dies finalisiert Ihr "Tutorial-Video-Maker"-Projekt und ermöglicht es Ihnen, professionelle, hochwertige Anleitungsvideos einfach mit Ihrem Publikum zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen

.

Verwandeln Sie komplexe Nutzungsanleitungen oder technische Anleitungen in klare, leicht verständliche Videos, die komplexe Informationen für jeden zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Anleitungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Anleitungsvideos durch eine intuitive AI-Videoerstellungsplattform. Sie können ansprechende Anleitungs-Videos aus Textskripten generieren, wodurch komplexe Bearbeitungsfähigkeiten überflüssig werden. Dieser Ansatz macht die Videoerstellung für alle Nutzer einfach.

Erfordert HeyGen fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten, um Tutorial-Videos zu erstellen?

Nein, HeyGen ist als benutzerfreundlicher Tutorial-Video-Maker konzipiert, der keine Videobearbeitungsfähigkeiten erfordert. Die AI-gestützte Plattform ermöglicht es jedem, mühelos professionelle, hochwertige Videos zu produzieren.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Nutzungsanleitungsvideos?

HeyGen bietet umfassende Fähigkeiten zur Erstellung von Nutzungsanleitungsvideos, einschließlich AI-Skriptgenerierung, AI-Video-Präsentatoren und Text-zu-Sprache in mehreren Sprachen. Sie können auch Bildschirmaufnahmen und diverse Videovorlagen nutzen, um Ihre Inhalte zu verbessern.

Kann ich HeyGen verwenden, um gebrandete Erklärvideos für meine Produkte oder Dienstleistungen zu erstellen?

Absolut! HeyGen ist ein hervorragender Erklärvideo-Maker, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und Professionalität in jedem hochwertigen Video, das Sie produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo