Ermöglichen Sie es Kleinunternehmern, mühelos wirkungsvolle 45-sekündige Anleitungs-Videos zu erstellen, die ihre Produkte oder Dienstleistungen präsentieren. Diese Erzählung sollte einen hellen, sauberen und ermutigenden visuellen Stil annehmen, mit einer freundlichen, professionellen Stimme, die sie Schritt für Schritt anleitet. Heben Sie hervor, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen den gesamten Videoerstellungsprozess vereinfacht und ihn auch ohne vorherige Bearbeitungserfahrung zugänglich macht.

Video Generieren