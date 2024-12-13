Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie sie ihr Alleinstellungsmerkmal (USP) klar definieren und präsentieren können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit moderner, schwungvoller Hintergrundmusik, die betont, wie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion diesen Prozess für die effektive Erstellung leistungsstarker Anzeigen vereinfacht.

Video Generieren