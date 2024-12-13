Ihr AI-Benutzerunterstützungsvideo-Generator für einfache Hilfsinhalte

Erstellen Sie schnell ansprechende Videodokumentationen mit realistischen AI-Avataren, um das Kundenverständnis zu verbessern.

456/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Marketingfachleute können ihre Reichweite mit einem 45-Sekunden-Personalisierungsvideo revolutionieren, das die Leistungsfähigkeit der AI-Avatare von HeyGen zeigt. Dieses Video sollte einen eleganten, modernen visuellen Stil aufweisen, einen selbstbewussten AI-Avatar, der eine maßgeschneiderte Botschaft übermittelt, und eine nahtlose "Sprachausgabenerstellung", um jede Interaktion einzigartig und wirkungsvoll zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Verbessern Sie Ihre Kundensupport-Dokumentation, indem Sie ein klares, instruktives 60-Sekunden-Video für Ihre Kundenserviceteams erstellen. Dieser Benutzerunterstützungsvideo-Generator konzentriert sich auf die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen und präsentiert eine ruhige AI-Stimme und klare "Untertitel/Beschriftungen", um komplexe Funktionen mit leicht verständlichen visuellen Darstellungen zu erklären und den Video-Bearbeitungsprozess für effizientes Lernen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Für Content-Ersteller, die Vielseitigkeit suchen, erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video, das die vielfältigen Videofunktionen von HeyGen hervorhebt. Verwenden Sie dynamische visuelle Darstellungen und energetische Hintergrundmusik, um zu veranschaulichen, wie die "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" jedes Projekt bereichert und eine schnelle und kreative Ausgabe für verschiedene Plattformen durch die leistungsstarken Tools von HeyGen ermöglicht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Benutzerunterstützungsvideos funktioniert

Erstellen Sie klare, ansprechende Benutzerunterstützungsvideos mit AI-Avataren und leistungsstarken Bearbeitungstools, um komplexe Informationen für Ihr Publikum zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre ersten Videoinhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben oder aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen wählen, um Ihre Benutzerunterstützungsnachricht zu strukturieren. Dies nutzt die Kraft eines AI-Videogenerators, um schnell loszulegen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die Stimme
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie einen ausdrucksstarken AI-Avatar auswählen, um Ihre Informationen zu präsentieren, und eine natürlich klingende Sprachausgabe direkt aus Ihrem Text generieren.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verfeinern Sie Details
Verbessern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben hinzufügen. Verfeinern Sie Ihre Nachricht weiter mit der Generierung von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Unterstützungshinhalte durch fortschrittliche Videobearbeitungsfunktionen klar und zugänglich sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Unterstützungsvideo
Finalisieren Sie Ihr ansprechendes Benutzerunterstützungsvideo. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und sicherzustellen, dass es sofort über MP4-Export oder teilbare Links geteilt werden kann.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen durch Kundenberichte aufbauen

.

Erstellen Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden, um den Produktwert zu demonstrieren und Benutzer zu beruhigen, wodurch Supportanfragen reduziert werden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Videos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie, um die Videoerstellung zu vereinfachen. Benutzer können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, realistische AI-Sprachausgaben aus Text-zu-Video-Skripten generieren und professionelle Vorlagen nutzen, um schnell überzeugende Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen personalisierte Videos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung personalisierter Videoinhalte mit anpassbaren AI-Avataren und realistischen AI-Sprachausgaben. Dies erlaubt es, Botschaften effektiv zu gestalten und jedes Video einzigartig zu machen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welche Art von Videodokumentation kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen dient als hervorragender Benutzerunterstützungsvideo-Generator, mit dem Sie umfassende Videodokumentationen, Tutorials und Produkterklärungen erstellen können. Diese Videos können einfach als MP4-Dateien für eine weitreichende Verbreitung exportiert werden.

Bietet HeyGen Branding-Optionen für benutzerdefinierte Videoinhalte?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Vorlagen anpassen, Ihr Logo einfügen und verschiedene Videofunktionen wie das Ändern des Seitenverhältnisses nutzen, um professionell aussehende, gebrandete Inhalte zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo