HeyGen's AI-Video-Editor bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen die vollständige kreative Kontrolle über Ihre Videoproduktion gibt. Sie können Szenen einfach anpassen, Sprachüberlagerungen hinzufügen und Ihre visuellen Geschichten verfeinern, um Ihre genaue Vision zu verwirklichen und vielfältige Erzählmethoden zur Verfügung zu haben.