Benutzer-Onboarding-Videoersteller: Engagement & Bindung steigern

Erstellen Sie sofort professionelle Kunden- oder Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit fortschrittlichen AI-Sprachübertragungen für klare, konsistente Anleitungen.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Tutorial für einen Benutzer-Onboarding-Videoersteller, das sich an neue Kunden richtet und die wichtigsten Funktionen mit einem einladenden visuellen Stil und einem klaren, freundlichen Ton demonstriert, unterstützt von HeyGens Sprachgenerierung, um ein nahtloses Ersterlebnis zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das eine neue Softwarefunktion vorstellt und sich an Produktmanager und Marketingteams richtet, mit eleganten, modernen Visuals und einem energetischen Audiotrack, unter Nutzung von HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen für eine schnelle Entwicklung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen umfassenden 60-sekündigen Mitarbeiter-Onboarding-Leitfaden für interne Teams, der eine professionelle, aber zugängliche Ästhetik mit einem ansprechenden AI-Avatar bietet, um Informationen effektiv zu vermitteln und die Stärke von HeyGens AI-Avataren für konsistente Markenbotschaften hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 40-sekündiges How-to-Video für SaaS-Produktnutzer, das einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit präzisen, leicht nachvollziehbaren Schritten annimmt, verstärkt durch HeyGens automatische Untertitel, um Zugänglichkeit und Klarheit für komplexe Prozesse zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Benutzer-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihr Benutzer-Onboarding mit ansprechenden, AI-gestützten Videos. Erstellen Sie mühelos professionelle, maßgeschneiderte Anleitungen, um neue Benutzer willkommen zu heißen und zu schulen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus HeyGens vielfältiger Auswahl an Vorlagen und Szenen wählen, die eine schnelle und effiziente Strukturierung Ihres Onboarding-Videos ermöglichen.
2
Step 2
Passen Sie visuelle Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen ansprechenden AI-Avatar auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechendes Audio & Text
Verbessern Sie Klarheit und Engagement mit professioneller Sprachübertragung, indem Sie aus einer Reihe von natürlich klingenden AI-Stimmen wählen, um Ihre Anleitung zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anleitung
Finalisieren Sie Ihr Onboarding-Video, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses nutzen, um es perfekt an verschiedene Plattformen anzupassen. Exportieren Sie dann Ihr poliertes, hochwertiges Video mühelos für eine nahtlose Verteilung an Ihre neuen Benutzer.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produkterklärungen vereinfachen

.

Entmystifizieren Sie komplexe Produktmerkmale und -prozesse mit klaren, prägnanten AI-generierten Videos, die das Benutzerverständnis und die Akzeptanz verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Benutzer-Onboarding-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Benutzer-Onboarding-Videoersteller und bietet eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen und AI-Avatare. Dies ermöglicht es Ihnen, mühelos Onboarding-Videos zu erstellen, die visuell ansprechend und hochwirksam sind, sodass neue Benutzer Ihr Produkt schnell verstehen.

Kann HeyGen den gesamten Videoerstellungsprozess für das Onboarding neuer Benutzer automatisieren?

Ja, HeyGen nutzt AI-gestützte Automatisierung, um die Videoerstellung zu optimieren. Mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skripten und AI-Sprachübertragungen können Sie schnell professionelle Onboarding-Videos erstellen, den manuellen Aufwand minimieren und die Effizienz maximieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung meiner Onboarding-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo hochzuladen und benutzerdefinierte Farben zu verwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Kunden-Onboarding-Video und jedes Mitarbeiter-Onboarding-Material, das Sie erstellen, eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.

Welche anderen Arten von Schulungsinhalten kann HeyGen über grundlegende Benutzer-Onboarding-Videos hinaus produzieren?

HeyGen dient als vielseitige Erklärvideo-Software, die die Erstellung verschiedener Schulungsvideos, How-to-Videos und interner Kommunikation ermöglicht. Seine robusten Videoerstellungstools unterstützen ein breites Spektrum an Bildungs- und Instruktionsinhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo