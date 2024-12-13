Benutzer-Onboarding-Video-Generator: Vereinfachen Sie Ihre Einrichtung

Erstellen Sie schnell professionelle Onboarding-Videos, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, um neue Benutzer effektiv zu führen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Benutzer-Onboarding-Video, das speziell auf neue Unternehmenskunden abzielt, die eine komplexe SaaS-Funktion verstehen müssen. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit animierten grafischen Overlays, um abstrakte Konzepte zu erklären, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und eine reibungslose Voiceover-Erstellung für ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten, und schaffen Sie einen effektiven Benutzer-Onboarding-Video-Generator.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für das technische Supportpersonal, das den schrittweisen Einrichtungsprozess für ein neues internes Diagnosetool demonstriert. Das Video erfordert einen präzisen, instruktiven visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen imitiert, mit ruhiger und detaillierter Audioerzählung. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die Inhaltserstellung zu optimieren, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit, was es zu einem hervorragenden Onboarding-Video-Maker macht.
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Walkthrough-Video für Entwickler und technische Administratoren, das die fortgeschrittene API-Integration eines Produkts mit externen Systemen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte datengetrieben und prägnant sein, mit Code-Snippets und klaren Flussdiagrammen, alles mit einer autoritativen Stimme erzählt. Dieses AI-Video-Generator-Projekt sollte effektiv HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um die komplexen Informationen zu strukturieren, und relevante visuelle Assets aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um ein umfassendes Video-Editor-Erlebnis zu schaffen.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Quick-Tip-Video für erfahrene Power-User, das Best Practices zur Optimierung ihres Workflows innerhalb der Software zeigt, indem erweiterte Einstellungen genutzt werden. Das Video benötigt einen dynamischen, ansprechenden visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einer energetischen, ermutigenden Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video leicht für verschiedene Plattformen angepasst werden kann, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte verwenden, und ziehen Sie möglicherweise zusätzliche Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hinzu, um wichtige Funktionen hervorzuheben und Videos effektiv innerhalb dieses Benutzer-Onboarding-Video-Generators anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Benutzer-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos für Ihre Benutzer in nur wenigen einfachen Schritten, um ihr erstes Erlebnis mit Ihrem Produkt zu verbessern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Onboarding-Inhalte als Skript eingeben oder aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen auswählen, um Ihre Kreation zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und machen Sie Ihr Benutzer-Onboarding nachvollziehbar und dynamisch.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihr Video mit Branding
Wenden Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke an, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen und Ihre eigenen Medien integrieren, um ein poliertes, kohärentes Erscheinungsbild zu erzielen.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr finales Video
Produzieren Sie Ihre hochwertigen Onboarding-Videos und teilen Sie sie einfach mit Ihren Benutzern, um eine reibungslose und effektive Einführung in Ihr Produkt zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie Produktfunktionen und Schulungen

.

Zerlegen Sie komplexe Produktfunktionen mühelos in klare, prägnante Onboarding-Videos, um das Benutzerlernen und die Akzeptanz zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Benutzer-Onboarding-Videos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die Produktion ansprechender Benutzer-Onboarding-Videos vereinfacht. Benutzer können Text einfach in dynamische Videoinhalte umwandeln, indem sie realistische AI-Avatare und professionelle AI-Voiceovers verwenden, was die Produktionszeit für effektives Onboarding erheblich verkürzt.

Kann ich das Erscheinungsbild meiner Kunden-Onboarding-Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Kunden-Onboarding-Videos. Sie können aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen, die Assets Ihrer Marke integrieren und AI-Avatare sowie Hintergründe personalisieren, um perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihres Unternehmens zu passen, wenn Sie Videos anpassen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung umfassender Schulungs- und Produktdemonstrationsvideos?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen zur Erstellung detaillierter Schulungs- und Produktdemonstrationsvideos, wie integrierte Bildschirmaufnahmen und erweiterte Video-Editor-Fähigkeiten. Darüber hinaus ermöglicht die mehrsprachige Unterstützung, ein globales Publikum mit AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen zu erreichen.

Wie schnell kann ich hochwertige Onboarding-Videos mit HeyGen erstellen?

Als leistungsstarker Onboarding-Video-Maker ermöglicht HeyGen die schnelle Erstellung hochwertiger Inhalte. Mit intuitiver Text-zu-Video-Funktionalität und einsatzbereiten Videovorlagen können Sie professionelle Onboarding-Videos, sogar in 4K-Auflösung, in wenigen Minuten produzieren.

