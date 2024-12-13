User-Onboarding-Generator: Adoption & Bindung fördern

Beschleunigen Sie die Benutzeradoption und den Kundenerfolg, indem Sie personalisierte Onboarding-Erlebnisse mit ansprechenden AI-Avataren gestalten.

Zielgruppe sind SaaS-Produktmanager: Dieses 1-minütige Video erklärt prägnant, wie ein User-Onboarding-Generator die Benutzerreise optimiert und die Produktaktivierungsraten erheblich verbessert. Der visuelle Stil ist professionell und modern, mit einem autoritativen AI-Avatar, der eine klare, überzeugende Stimme liefert und die Fähigkeiten von HeyGen's AI-Avataren und Voiceover-Generierung für eine polierte Präsentation demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Produktverantwortliche: Dieses 90-sekündige Video zeigt die einfache Erstellung interaktiver Checklisten innerhalb einer User-Onboarding-Plattform und hebt den Aspekt der No-Code-Lösung hervor. Visuell wird es dynamische Bildschirmaufnahmen und eine lebendige, fröhliche Hintergrundmusik bieten, während eine freundliche AI-Stimme die Zuschauer durch die Schritte führt und HeyGen's Text-zu-Video aus Skript und Untertitel/Beschriftungen für Barrierefreiheit nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Ein 2-minütiger Deep Dive für Datenanalysten: Dieses Video untersucht, wie eine digitale Adoptionsplattform leistungsstarke Produktanalysen nutzt, um die Benutzerbindung zu optimieren. Der visuelle Ansatz ist datenzentriert mit eleganten Animationen und ansprechenden Datenvisualisierungen, ergänzt durch eine informative Stimme, die HeyGen's Vorlagen & Szenen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um komplexe Konzepte klar zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Ein 1,5-minütiges Video für Support-Teams, das zeigt, wie eine User-Onboarding-Plattform die schnelle Erstellung und Bereitstellung eines In-App-Ressourcenzentrums ermöglicht. Der visuelle und akustische Stil ist ein freundlicher, schrittweiser Leitfaden mit einem klaren, instruktiven Ton, der praktische Anwendungen demonstriert und effektiv HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen und Text-zu-Video aus Skript für effiziente Inhaltserstellung nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der User-Onboarding-Generator funktioniert

Gestalten und implementieren Sie mühelos ansprechende User-Onboarding-Erlebnisse, um die Produktadoption und -bindung mit intuitiven, No-Code-Tools zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Onboarding-Pfad
Definieren Sie die wichtigsten Schritte, die Benutzer unternehmen müssen, indem Sie anpassbare Anmeldeflüsse und interaktive Checklisten nutzen, um ein personalisiertes Onboarding-Erlebnis zu schaffen.
2
Step 2
Gestalten Sie interaktive geführte Touren
Erstellen Sie ansprechende Produkttouren und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, indem Sie Tooltips und Modals nutzen, um wichtige Funktionen hervorzuheben und sicherzustellen, dass Benutzer Ihr Produkt schnell verstehen.
3
Step 3
Implementieren Sie Ihre Onboarding-Flows
Setzen Sie Ihre erstellten Onboarding-Pfade und Inhalte nahtlos in Ihrer Anwendung ein, indem Sie No-Code-Lösungen verwenden, die keine technische Expertise für die Integration erfordern.
4
Step 4
Analysieren und optimieren Sie die Leistung
Verfolgen Sie das Benutzerverhalten mit Produktanalysen und sammeln Sie Erkenntnisse durch Benutzerfeedback-Tools, um die Produktaktivierungsraten und Kundenbindung kontinuierlich zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen und Produktadoption verbessern

.

Produzieren Sie überzeugende AI-gestützte Videos von Erfolgsgeschichten von Kunden, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und die Produktadoption während der Onboarding-Reise zu beschleunigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, die es Nutzern ermöglicht, mühelos professionelle Videos aus einfachen Skripten und gebrauchsfertigen Vorlagen zu erstellen. Diese No-Code-Lösung macht anspruchsvolle Videoproduktion für verschiedene Anwendungen zugänglich.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und eine konsistente Markenbotschaft vermittelt.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für Videoausgabe und -verteilung?

HeyGen unterstützt verschiedene Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und hochwertige Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre generierten Videos für jede Plattform optimiert sind. Sie können problemlos interaktive Demovideos oder automatisierte Webinare erstellen und in Ihre bestehenden Workflows integrieren.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und -inhalte?

Ja, HeyGen umfasst eine robuste Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen, die die Zugänglichkeit und das Verständnis verbessern. Darüber hinaus bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und Stock-Unterstützung umfassende Ressourcen für Ihre Videoprojekte.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo