Erstellen Sie eine fesselnde 30-sekündige "Gebrauchtwagen-Videoerstellung"-Anzeige, die die Highlights eines bestimmten Automodells für junge, preisbewusste Käufer präsentiert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit einem modernen Soundtrack und einer energiegeladenen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um die wichtigsten Merkmale zu erzählen, und wählen Sie ansprechende Vorlagen & Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein vertrauenswürdiges 45-sekündiges "Gebrauchtwagen-Anzeigen-Videoerstellung"-Video für Familien und Einzelpersonen, die Zuverlässigkeit suchen, mit einem professionellen AI-Avatar, der die einzigartigen Verkaufsargumente Ihres Autohauses vorstellt. Die Gesamtästhetik sollte warm und einladend sein, begleitet von einem freundlichen Ton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Text-zu-Video aus dem Skript, um Ihre Markenstory nahtlos zu präsentieren und das Vertrauen der Kunden zu stärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine informative 60-sekündige "Auto-Videoerstellung"-Rezension, die die einzigartigen Merkmale eines stark nachgefragten Fahrzeugs hervorhebt, die sich an Autoenthusiasten und detaillierte Forscher richtet. Verwenden Sie einen eleganten, sauberen visuellen Stil mit hochwertigen Außen- und Innenaufnahmen, unterstützt durch klare, prägnante Untertitel für detaillierte Spezifikationen. Verbessern Sie die Präsentation mit HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll und stellen Sie sicher, dass alle technischen Details genau angezeigt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen aufregenden 20-sekündigen "AI-Video-Anzeigen-Generator"-Werbespot, der ein zeitlich begrenztes Verkaufsereignis für lokale, preisbewusste Käufer ankündigt. Der visuelle und akustische Stil muss dringend und aufregend sein, mit fettem Text auf dem Bildschirm und einer schnellen, enthusiastischen Stimme, um sofortige Aktionen zu fördern. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren und eine überzeugende Botschaft mit dynamischer Voiceover-Generierung sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Gebrauchtwagen-Videoerstellung funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Autoverkaufs-Videos, die Käufer begeistern und die Online-Präsenz Ihres Autohauses mit unserem intuitiven AI-Video-Generator steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Bibliothek von einsatzbereiten Videovorlagen, die speziell für den Autoverkauf entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr einzigartiges Gebrauchtwagen-Anzeigenvideo zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Fahrzeugdetails und visuelle Elemente hinzu
Laden Sie Bilder und Videos Ihres Fahrzeugs hoch. Nutzen Sie unsere leistungsstarken Bearbeitungstools, um wichtige Merkmale hervorzuheben und Ihr Fahrzeug hervorstechen zu lassen.
3
Step 3
Wählen Sie ein AI-Voiceover
Wählen Sie aus einer Reihe von AI-Voiceovers, um Ihr Video zu erzählen und klare, professionelle Beschreibungen der Merkmale und Vorteile Ihres Gebrauchtwagens zu liefern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Optimieren Sie Ihr Video mit Größenanpassung im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen. Exportieren Sie Ihre polierte Autowerbung und teilen Sie sie in sozialen Medien, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen aufbauen mit Kunden-Testimonial-Videos

Verwandeln Sie positive Kundenerfahrungen in authentische, AI-gestützte Video-Testimonials, um Glaubwürdigkeit für Ihr Gebrauchtwagen-Inventar aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung überzeugender Gebrauchtwagen-Anzeigenvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Gebrauchtwagen-Anzeigenvideos mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Anzeigen-Generator zu erstellen. Nutzen Sie professionelle Vorlagen, realistische AI-Avatare und intuitive Bearbeitungstools, um hochwertige Autoverkaufs-Videos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Interesse wecken.

Kann HeyGen den Videoerstellungsprozess für Autohäuser vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für Autohäuser erheblich. Mit Funktionen wie Text-zu-Sprache, AI-Voiceovers und einer umfangreichen lizenzfreien Medienbibliothek können Sie schnell polierte Videos ohne umfangreiche Bearbeitung erstellen, sodass Sie sich auf den Autoverkauf konzentrieren können.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Autoverkaufs-Videos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Autoverkaufs-Videos. Sie können den Hintergrundentferner nutzen, um Fahrzeuge hervorzuheben, Markenelemente einfügen und aus verschiedenen Vorlagen wählen. Leistungsstarke Bearbeitungstools sorgen dafür, dass Ihre Videos perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihres Autohauses passen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Social-Media-Videos für den Autoverkauf helfen?

HeyGen ist ideal für die Erstellung ansprechender Social-Media-Videos, die den Verkauf für Ihr Autohaus steigern. Sie können dynamische AI-Avatare und verschiedene Seitenverhältnisse verwenden, um wirkungsvolle Autohändler-Anzeigen zu erstellen, die für jede Plattform optimiert sind, und so Ihre Reichweite und Kundenbindung erweitern.

